Раньше там была живописная набережная: в сети показали, что оккупанты сделали со Святогорской лаврой в Донецкой области. Видео

Святогорская лавра в Донецкой области находится в плачевном состоянии. Вокруг нее – осколки и разрушения, а от былой живописной набережной ничего не осталось.

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В сети показали кадры, как сейчас выглядит Святогорская лавра. Само здание церкви осталось целым, однако все вокруг – разрушено.

На видео можно разглядеть церковь, которая осталось целой. Но ее стены в дырах от осколков.

Вокруг здания Святогорской лавры лежат осколки и куски разрушенного здания.

Мост, который ведет через реку, также разрушен.

Также на этом месте ранее была живописная набережная. Сейчас от нее ничего не осталось.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска продолжают обстреливать Донбасс. В ночь на 28 февраля под вражеским обстрелом оказался город Святогорск. В частности, захватчики попали по городской части Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.