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Раньше там была живописная набережная: в сети показали, что оккупанты сделали со Святогорской лаврой в Донецкой области. Видео

Анастасия Ковалева
Общество
1 минута
537
Раньше там была живописная набережная: в сети показали, что оккупанты сделали со Святогорской лаврой в Донецкой области. Видео

Святогорская лавра в Донецкой области находится в плачевном состоянии. Вокруг нее – осколки и разрушения, а от былой живописной набережной ничего не осталось.

Видео дня

В сети показали кадры, как сейчас выглядит Святогорская лавра. Само здание церкви осталось целым, однако все вокруг – разрушено.

Раньше там была живописная набережная: в сети показали, что оккупанты сделали со Святогорской лаврой в Донецкой области. Видео

На видео можно разглядеть церковь, которая осталось целой. Но ее стены в дырах от осколков.

Вокруг здания Святогорской лавры лежат осколки и куски разрушенного здания.

Раньше там была живописная набережная: в сети показали, что оккупанты сделали со Святогорской лаврой в Донецкой области. Видео
Раньше там была живописная набережная: в сети показали, что оккупанты сделали со Святогорской лаврой в Донецкой области. Видео

Мост, который ведет через реку, также разрушен.

Раньше там была живописная набережная: в сети показали, что оккупанты сделали со Святогорской лаврой в Донецкой области. Видео

Также на этом месте ранее была живописная набережная. Сейчас от нее ничего не осталось.

Раньше там была живописная набережная: в сети показали, что оккупанты сделали со Святогорской лаврой в Донецкой области. Видео
Раньше там была живописная набережная: в сети показали, что оккупанты сделали со Святогорской лаврой в Донецкой области. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска продолжают обстреливать Донбасс. В ночь на 28 февраля под вражеским обстрелом оказался город Святогорск. В частности, захватчики попали по городской части Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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