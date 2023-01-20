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Раненым в госпитале нужна обувь и одежда: прошу помочь

Наталья Юсупова
мнения
Общество / Мнения
1 минута
495
Раненым в госпитале нужна обувь и одежда: прошу помочь

У раненых не хватает одежды и вообще почти у всех нет обуви, кроме берцов.

Видео дня

Ребята выходят на улицу только в тапках

Купили кофты, штаны, все раздали

Нашли ботинки во Львове, заказали 15 пар, все раздали и это очень мало

Привезли новых раненых, обуви нет.

Очень прошу помочь, закупим обувь, потому что они заболеют в этих тапках.

И еще очень нужны пледы для тяжелораненых.

Пайпал – [email protected]

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