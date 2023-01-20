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Раненым в госпитале нужна обувь и одежда: прошу помочь
мненияОбщество / Мнения
У раненых не хватает одежды и вообще почти у всех нет обуви, кроме берцов.
Ребята выходят на улицу только в тапках
Купили кофты, штаны, все раздали
Нашли ботинки во Львове, заказали 15 пар, все раздали и это очень мало
Привезли новых раненых, обуви нет.
Очень прошу помочь, закупим обувь, потому что они заболеют в этих тапках.
И еще очень нужны пледы для тяжелораненых.
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