Раненые военные и ветераны АТО записали обращение к Кабмину

Раненые военнослужащие и ветераны потребовали от Кабинета Министров Украины отмены 321 постановления, которое исключает качественное протезирование раненых воинов.

Соответствующее видео бойцы Вооруженных сил Украины в понедельник, 17 мая, прислали в редакцию OBOZREVATEL (чтобы посмотреть, доскрололльте до конца страницы).

Ветеран 128-й бригады Вадим Свириденко, который после Дебальцево потерял руки и ноги, рассказал, что выступает против изменений в 321 постановлении. По его словам, они приведут к плохим последствиям.

"У нас увеличился срок использования протезов и при этом их ремонт – это только один раз на весь срок. Например, если у нас срок использования три-четыре года. Представьте, что это будет, если ремонт всего один раз в четыре года. У нас он может понадобиться по пять-шесть раз в полгода", – отметил Свириденко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, с начала российско-украинского конфликта на Донбассе участниками боевых действий стали 407 тысяч граждан нашего государства. Большинство этих людей продолжает защищать территориальную целостность Украины.