Раненное детство: как Фонд Рината Ахметова уже 9 лет помогает с реабилитацией детей

До 2022 года боевые действия шли на востоке Украины. В результате вражеских атак тяжелые травмы получали и дети. Чтобы помочь им как можно быстрее выздороветь, 10 марта 2016 Фонд начал программу "Ринат Ахметов — Детям. Реабилитация раненых детей". При полномасштабном вторжении курс физической и психологической реабилитации после ранения могут пройти дети со всей страны.

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"С каждым может случиться подобное в любой момент", - говорит 15-летний Даниил из Богодухова. Он был в своей комнате, когда начался обстрел. После ранения подросток не может поднимать что-нибудь тяжелое и работает, чтобы вернуть руке подвижность.

Важным этапом реабилитации детей является занятие с психологом, а каждая из назначенных процедур влияет на их физическое и эмоциональное состояние. Больше всего малышам нравится бассейн.

"Еще есть соляная комната, чтобы мы не болели и ароматерапией, там нужно сидеть тихо", — поделился 8-летний Назарий. Он находился в санатории вместе с 10-летней сестрой Валерией. Оккупанты ранили их в Бородянке.

10-летняя Марина пострадала в результате ракетной атаки на ее родной Вознесенск и лечится после последствий страшного взрыва. Фонд помог ей пройти необходимую реабилитацию. "Я считаю, что помощь Фонда неоценима. Наши дети – это наше будущее. Если мы сейчас поможем им, то их взрослая жизнь будет гораздо качественнее", — уверена мама девочки Анастасия.

Фонд также помог 4-летней Веронике, которая в марте 2022-го вместе с семьей попала под российские обстрелы. В санатории девочка посещала ЛФК, соляную комнату и другие процедуры.

"Веронике очень понравились кислородная пенка в фитобаре и массаж. Она стала более активной и спокойной", — поделилась Олеся, мама Вероники.

По словам врачей, стандартный диагноз пациентов, которые попадают к ним на реабилитацию, — последствия минно-взрывных травм и ранения от осколков. Процедуры подбираются так, чтобы решить не только конкретную проблему, но и повлиять на весь организм.

"У пациентов значительно уменьшаются проявления болевого синдрома, улучшается подвижность конечностей. Благодаря работе с психологом выравнивается эмоциональное состояние, в частности, мамы замечают, что у ребенка уменьшилась тревожность", — говорит главный врач санатория Снежана Чеботарева.

К участию в проекте "Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей" приглашаются дети до 18 лет, которые получили физические травмы или ранения любой степени тяжести во время боевых действий в Украине в период с 24 февраля 2022 года.

Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям!" юные украинцы получают лечение, слуховые аппараты, проходят психологическую и физическую реабилитацию, а также могут развиваться и реализовать свои мечты. "Ринат Ахметов – Детям. Помощь, дарящая завтра".

Оставить заявку можно по ссылке. Уточнение – по бесплатному номеру горячей линии Фонда 0 (800) 509 001.