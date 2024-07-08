Ракетный удар по 'Охматдету'. Россия разрушила класс 'Школы супергероев', где обучались больные дети

В больнице "Охматдет", куда попала российская ракета утром 8 июля, разрушен класс "Школы супергероев". В помещении проводили уроки для больных детей, которые находятся там на лечении.

Видео дня

По словам Министра образования и науки Оксена Лисового, это было не просто здание, а надежды и мечты на будущее маленьких пациентов. В сообщении на официальной странице Facebook чиновник заверил, что украинцы не остановятся отстраивать и обучать детей, даже несмотря на удары России.

"Утро. Киев. Детская больница. Класс "Школы супергероев" в детской больнице "Охматдет" – в руинах после российского обстрела. Дети, которые должны учиться и жить, теперь под завалами. Это не просто здание. Это – надежды, мечты, будущее. Все, что пытается уничтожить враг", – написал Лисовой.

"Но Украина сильнее – вместе мы спасаем, восстанавливаем, учим. И не остановимся, даже несмотря на удары России. Потому что образование – это оружие, которого боятся террористы. И мы не сложим это оружие никогда", – добавил чиновник.

Напомним, попадание произошло в здание детской больницы "Охматдет". В результате обстрела разрушен токсикологический корпус и поврежден центральный. Россияне ударили в отделение, где дети получали диализ. То есть маленькие пациенты были "привязаны" к аппаратам очищения крови. В результате обстрела погиб один из врачей, а также разрушены отделения реанимации.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Киеве тысячи украинцев разбирают завалы корпуса детской больницы "Охматдет", которую россияне обстреляли ракетами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!