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Ракетный удар по "Охматдету". Россия разрушила класс "Школы супергероев", где обучались больные дети

Ольга Выпирайленко
Общество
2 минуты
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Ракетный удар по 'Охматдету'. Россия разрушила класс 'Школы супергероев', где обучались больные дети

В больнице "Охматдет", куда попала российская ракета утром 8 июля, разрушен класс "Школы супергероев". В помещении проводили уроки для больных детей, которые находятся там на лечении.

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По словам Министра образования и науки Оксена Лисового, это было не просто здание, а надежды и мечты на будущее маленьких пациентов. В сообщении на официальной странице Facebook чиновник заверил, что украинцы не остановятся отстраивать и обучать детей, даже несмотря на удары России.

Ракетный удар по "Охматдету". Россия разрушила класс "Школы супергероев", где обучались больные дети

"Утро. Киев. Детская больница. Класс "Школы супергероев" в детской больнице "Охматдет" – в руинах после российского обстрела. Дети, которые должны учиться и жить, теперь под завалами. Это не просто здание. Это – надежды, мечты, будущее. Все, что пытается уничтожить враг", – написал Лисовой.

Ракетный удар по "Охматдету". Россия разрушила класс "Школы супергероев", где обучались больные дети

"Но Украина сильнее – вместе мы спасаем, восстанавливаем, учим. И не остановимся, даже несмотря на удары России. Потому что образование – это оружие, которого боятся террористы. И мы не сложим это оружие никогда", – добавил чиновник.

Ракетный удар по "Охматдету". Россия разрушила класс "Школы супергероев", где обучались больные дети
Ракетный удар по "Охматдету". Россия разрушила класс "Школы супергероев", где обучались больные дети

Напомним, попадание произошло в здание детской больницы "Охматдет". В результате обстрела разрушен токсикологический корпус и поврежден центральный. Россияне ударили в отделение, где дети получали диализ. То есть маленькие пациенты были "привязаны" к аппаратам очищения крови. В результате обстрела погиб один из врачей, а также разрушены отделения реанимации.

Ракетный удар по "Охматдету". Россия разрушила класс "Школы супергероев", где обучались больные дети
Ракетный удар по "Охматдету". Россия разрушила класс "Школы супергероев", где обучались больные дети

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Киеве тысячи украинцев разбирают завалы корпуса детской больницы "Охматдет", которую россияне обстреляли ракетами.

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