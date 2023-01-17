"Украинцы – это о человечности": в Днепре после ракетного удара РФ по дому сотни жителей пришли сдать кровь пострадавшим

В Днепре в первые два дня после российского удара ракетой по жилому дому более 300 человек обратились в центры сдачи крови, чтобы помочь раненым согражданам. По состоянию на утро вторника, 17 января, было известно о 79 (из них 16 детей) пострадавших. Минимум 44 человека, в том числе четыре несовершеннолетних, погибли.

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О важности сдачи крови для украинцев, пострадавших от войны, напомнила Луганская ОВА в своем Telegram-канале. "Украинцы – это о человечности", – написала пресс-служба.

В ведомстве призвали жителей страны, которые могут быть донорами, сдавать кровь в случае необходимости. Для этого нужно следить за объявлениями центров крови города или региона, а можно туда позвонить, чтобы уточнить потребности.

"К сожалению, из-за российской агрессии у нашей страны все больше тех, кого нужно спасать…Тысячи людей страдают от р*шистского "освобождения" и истерик росскомандования в виде ракетных атак. Сдать кровь – это о спасении. Если можете – сделайте доброе дело", – написали представители областной военной администрации.

Напомним: ракетная атака ВС РФ по Днепру произошла 14 января, когда агрессор снова массово ударил по Украине с воздуха.

Одна из ракет прилетела в жилую девятиэтажку на днепровской улице Набережная Победы, вызвав огромные разрушения. Это был выходной день, многие люди находились дома и в миг оказались под завалами. Прилет уничтожил 72 квартиры, разрушил более 230.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– С 15 по 17 января в Днепре был объявлен траур по погибшим. Люди несли на место трагедии лампадки и свечи, детские игрушки и цветы.

– Украинская художница Мария Лонюк посвятила новую трогательную картину жертвам российского ракетного удара по дому в Днепре.

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