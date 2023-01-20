''Никто не спрятал и не присвоил'': на руинах разрушенного ракетой дома в Днепре нашли большую сумму денег

В доме в Днепре, разрушенном российской ракетой 14 января, нашли большую сумму денег. Наличку никто не спрятал и не присвоил, законных владельцев большой суммы денег ищут.

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Об этом сообщается в Telegram-канале мэра Днепра Бориса Филатова. Городской глава восхитился этим случаем и написал: "Этот народ победить нельзя".

"На месте трагедии, в развалинах дома, была найдена очень большая сумма денег... Сейчас деньги находятся в Соборном отделении полиции", – сообщил чиновник.

Он отметил, что информацию о конкретной сумме, валюте, упаковке не разглашают. С помощью этих данных правоохранители хотят найти владельцев сбережений, чтобы отдать им деньги.

"Все, кого эта информация касается, могут обратиться в полицию, и если вы сможете подтвердить сумму/валюту/упаковку – деньги будут возвращены", – написал Филатов.

Напомним: в результате удара российских военных преступников по жилой многоэтажке в Днепре подтверждено 46 смертей. Неопознанными остаются останки 11 человек, столько же мирных жителей числятся как пропавшие без вести. Еще 80 человек ранены (данные на 15:40 четверга, 19 января).

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В военной разведке Великобритании подтвердили, что РФ нанесла удар по жилому дому в Днепре низкоточной противокорабельной ракетой Х-22. Такой же агрессор ударил по ТЦ в Кременчуге в июне 2022 года.

– Ракета Х-22 была спроектирована как средство уничтожения авианосцев США, несущее ядерный заряд, сообщил экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

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