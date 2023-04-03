Ракетная угроза выросла: Россия направила на Украину из Черного моря 16 'Калибров'

Россия собрали в Черном море корабельную группировку с 16 ракетами "Калибр". В этой связи вражеский флот может атаковать мирные украинские города.

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Украинцы призывали реагировать на сигналы воздушной тревоги. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

Россия держит в Черном море 9 кораблей и три ракетоносителя.

"Во время воздушной тревоги увеличено количество ракетоносителей – к двум предварительно присутствующим добавлена еще одна подлодка. Следовательно, общий залп "Калибров" может достигать 16", – отметили в ОК "Юг".

Российские оккупанты могут нанести массированные атаки и с моря, и с воздуха, и с суши. Украинцам следует не игнорировать предупреждение о воздушной тревоге.

Стоит отметить, что Россия во время обстрела украинских населенных пунктов делает ставку на авиацию, особенно на юге. Однако враг все еще может прибегать к использованию ракет, чтобы наносить точечные удары.

В то же время, российские оккупационные войска начали ежедневно наносить десятки авиационных ударов по прифронтовым территориям в Украине. Причем захватчики теперь регулярно применяют крылатые управляемые авиационные бомбы. Этот вид оружия стал очередной угрозой для Украины, ведь такая бомба может лететь на десятки километров и имеет боевую часть весом 500 кг.

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