Радость, смех и сине-желтое море флагов: как нейросеть Midjourney видит победу Украины в войне. Фото

Весь мир болеет за Украину в российской войне. И даже технологии. Нейросеть Midjourney показала, как видит победу нашей страны в противостоянии российской агрессии.

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На опубликованных в сети кадрах этот долгожданный момент представлен очень красочно. А главное – сопровождается символическими украинскими цветами (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, Midjourney создала фото победы в самом ярком свете. Она показала смех и радость украинцев буквально утопающих в желто-синих цветах – цветах флага нашей страны.

Искусственный интеллект показал толпы людей, которые веселятся, держа в руках государственное знамя. Украинцы подпрыгивают от радости, поднимают к небу руки.

В наслаждении победой у многих закрыты глаза. В воздухе полно сине-желтых конфетти, погода – солнечная, а небо – чистое.

Отметим, Midjourney – это нейросеть, которая способна генерировать изображение на основе текстовых запросов. Ее разработка началась в феврале 2022 года и в начале августа первые иллюстрации искусственного интеллекта разлетелись в сети.

Проект принадлежит 33-летнему американскому ученому Дэвиду Хольцу.

Для того, чтобы сделать запрос, необходимо создать учетную запись на платформе Discord, найти канал Midjourney и присоединиться к нему. Затем нужно найти в меню комнату newbies, написать в чате "/imagine" и на английском языке вбить ключевые слова.

Как сообщал OBOZREVATEL, нейросеть научилась троллить российских оккупантов. Midjourney создала иллюстрации "бавовны" в оккупированном Крыму.