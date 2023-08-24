Работают под обстрелами, в условиях опасности: НСЖУ вручила 'Крест гражданских заслуг' редакторам из прифронтовых изданий и волонтерам

По случаю Дня Независимости Украины Национальный союз журналистов Украины награждает специальным отличием "Крест гражданских заслуг" редакторов, возрождающих свои издания на прифронтовых и деоккупированных территориях, и волонтеров, поддержавших благотворительные инициативы НСЖУ.

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Об этом рассказали в Национальном союзе журналистов Украины и обнародовали список награжденных "Крестом гражданских заслуг".

Сам знак народного уважения "Крест гражданских заслуг" согласно решению Совета общественных организаций Украины учредили и изготовили Всеукраинское объединение граждан "Страна" и национальный производитель наград ВТО "Орден". Знаки производятся без привлечения бюджетных средств, грантов или какой-либо другой финансовой помощи. Первые 37 наград были вручены 30 мая в конференцзале "Дома митрополита" в Национальном заповеднике "София Киевская". Также решено направить награды во все ОТГ для награждения заслуженных людей на местах.

НСЖУ получила 25 экземпляров этого знака отличия.

"Крестами гражданских заслуг", переданных Национальному союзу журналистов Украины, по случаю Дня Независимости Украины решено отметить мужественных редакторов и редакторов изданий, работающих на прифронтовых и деоккупированных территориях. Работают под обстрелами, в условиях опасности, финансовых затруднений и часто – сложностей с доставкой издания читателям. Эти редакторы смогли не только возобновить выход своих изданий после перерыва, вызванного началом войны, но и большими усилиями продолжают их выход из номера в номер», – подчеркнул глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Первые семеро отмеченных Союзом медийщиков уже получили знаки отличия в День Государственного Флага Украины 23 августа в Киеве во время семинара по документированию военных преступлений. Другие коллеги получат награды в ближайшее время во время мероприятий Союза журналистов в Киеве или регионах.

Список награжденных "Крестом гражданских заслуг" (по представлению НСЖУ по случаю Дня Независимости Украины – 2023):

1. Пасечник Александр, газета "Заря", Лиман, Донецкая обл.

2. Пасюга Алексей, газета "Ворскла", Большая Писаревка, Сумская обл.

3. Забель Максим, газета "Родной город", Мирноград, Донецкая обл.

4. Каушан Татьяна, газета "Путивльские ведомости", Путивль, Сумская обл.

5. Моцный Александр, газета "Победа", Краснополье, Сумская обл.

6. Новиков Игорь, газета "Известия Снегиревщины", Снегиревка, Николаевская обл.

7. Кульбака Александр, газета "Известия", Славянск, Донецкая обл.

8. Григоренко Константин, газета "Горизонты Изюмщины", Изюм, Харьковская обл.

9. Столбовая Ирина, газета "Известия Барвинковщины", Барвенково, Харьковская обл.

10. Овчаренко Светлана, газета "Вперед", Бахмут, Донецкая обл.

11. Мельник Василий, газета "Заря", Золочев, Харьковская обл.

12. Жупина Анатолий, газета "Новый день", Херсон.

13. Лучинская Татьяна, газета "МАЯК", Богодухов, Харьковская обл.

14. Остронок Виктор, газета "Известия Змиевщины", Змиев, Харьковская обл.

15. Полтавец Ольга, газета "Вестник Купянщины", Купянск, Харьковская обл.

16. Лукашенко Светлана, газета "Народная трибуна" Березнеговатое, Николаевская обл.

17. Афанасенко Полина, газета "Известия Водоложчины", Новая Водолага, Харьковская обл.

18. Сумец Александр, газета "Змиевский курьер", Змиев, Харьковская обл.

19. Кошарская Ирина, газета "ВИСТИ", Нововоронцовка, Херсонская обл.

20. Карпенко Светлана, газета "Трудовая Слава", Орехов, Запорожская обл.

21. Слизняк Павел, газета "Трибуна труда", Иванков Киевская обл.

22. Скорая Инна, газета "Южная Заря", Никополь, Днепропетровская обл.

23. Хрипун Евгений, газета "Межевский меридиан", Межевая, Днепропетровская обл.

24. Терещенко Валерий, ТРК ТТ "НОСТАЛЬЖИ 102,4 FM", Никополь, Днепропетровская обл.

25. Портянко Татьяна, волонтер, благотворительная акция "СЫГРАЙ В ШАШКИ ДЛЯ ВСУ", Киев.

26. Хамаза Виктория, известная журналистка-волонтерка, Черкассы.

Кроме 24 руководителей местных медиа, отличия получат также две волонтеры, поддержавшие инициативы НСЖУ. В частности, 10-летняя вицечемпионка Украины по шашкам Татьяна Портянко провела серию благотворительных турниров в поддержку объявленного НСЖУ сбора средств для ВСУ. А известная черкасская журналистка-волонтерка Виктория Хамаза активно приобщилась к приобретению автомобиля украинским военным.