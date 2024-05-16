Работают по всей линии фронта: Порошенко привез спецтехнику в бригады армейской авиации

Петр Порошенко привез технику в бригады армейской авиации. Специально по заказу авиаторов Фонд Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад" производят командно-штабные пункты.

О том, как эти пункты модернизируют работу бригад армейской авиации, Порошенко рассказал в видео.

Подразделения военной авиации вынуждены часто менять дислокацию. Бойцы рассказывают: раньше полевые условия предусматривали жизнь в палатках, теперь это будет мобильно, комфортно и удобно. Командно-штабной комплекс состоит из двух частей – штаба и зоны отдыха. Он оснащен автономным питанием, бытовой техникой и спальными местами для экипажа. Комплекс сделан на базе мощного грузовика DAF YA.

"Эту технику мы получаем для размещения для работы оперативного состава на пунктах управления сводных вертолетных отрядов. Здесь будет размещаться оперативный состав, который будет отрабатывать как боевые документы, так и наблюдать за воздушной обстановкой. Будет сходиться вся информация, которая необходима для принятия решения командиром на боевой полет", – показывает военный с позывным "Голод" штабную часть комплекса и добавляет: месяц назад уже получили такую же машину, поэтому успели оценить ее в работе.

Мобильность самое главное и компактность, это позволяет нам использовать ее в лесополосах, лесах и даже на открытой местности. Раньше это были палатки, которые необходимо было возить, потребовалось много времени на то, чтобы установить, разместить личный состав, сделать места для отдыха", – объясняет боец.

"Специально для армейской авиации, в сотрудничестве с командирами бригад, командованием мы разработали командно-штабные машины. В одном комплексе находится мощный, в очень хорошем состоянии грузовик, есть командный пункт, оборудованный всем – от компьютера до кофеварки. Компьютеры, генераторы, кондиционеры, средства связи. Очень важно, чтобы операторы, работающие здесь на командном пункте, чувствовали себя в безопасности. И 24 часа в сутки 7 дней в неделю без всякого перерыва могли осуществлять свои задачи", – показывает Порошенко технику.

"Есть также специальный прицеп для отдыха, там стоят кровати, где можно отдохнуть, снова сварить кофе, привести себя в порядок, попить холодной водички, поесть из холодильника. У него независимое свое энергопитание", – говорит Петр Порошенко.

Военным авиаторам также передали стирально-душевые комплексы. Это уже серийное изделие Фонда Порошенко и волонтеров, их количество достигло 165 единиц.

"Сейчас очень непростые времена, враг давит. Харьковщина, Херсонщина, Донбасса, Запорожье. Мы стараемся как можно быстрее помочь по всем направлениям. Но я точно знаю, что именно армейская авиация работает на всей линии фронта, а иногда даже вне ее. Поэтому сегодня мы у них усиливаем наших ребят", – отмечает Петр Порошенко.