'Работает в штатном режиме': в МВД опровергли информацию о якобы сбое в работе системы 'Армор'

Министерство внутренних дел опровергло информацию о якобы сбое в работе системы "Армор". В ведомстве отметили, что спецлиния Национальной полиции 102 работает в штатном режиме.

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Об этом сообщила пресс-служба МВД. Ранее информацию о сбое в системе распространили некоторые Telegram-каналы. Они написали о том, что операторы горячей линии "102" якобы вынуждены вручную фиксировать правонарушения, что значительно замедляет реагирование на вызовы.

И якобы именно поэтому полицейские не могут проверять лиц в базе и получать данные о разыскиваемых или уклоняющихся. Также там добавили, что из-за этого "сбоя" "в Сервисных центрах МВД приостановлен доступ к информации о гражданах".

"Спецлиния Национальной полиции 102 работает в штатном режиме. Никаких масштабных сбоев не зафиксировано. Аналогично исправно работает и система сервисных центров МВД", – говорится в сообщении ведомства.

В МВД также попросили СМИ и журналистов пользоваться официальной информацией и проверять перед обнародованием данные, полученные из неофициальных источников.

Ранее сообщалось, что украинцам поступают фейковые письма, якобы отправляемые Государственной налоговой службой (ГНС), с просьбой срочно связаться по подозрительным номерам. Мошенники делают это для сбора конфиденциальной информации или совершения обмана.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине снова активизировались мошенники, под видом сотрудничества с TikTok выманивают деньги и личные данные. Во избежание мошенничества не переходите по подозрительным ссылкам и блокируйте отправителей таких сообщений.

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