'Пью кофе в своем уголке': Фонд Рината Ахметова поддержал обустройство социального жилья для мариупольцев в Киеве

С начала полномасштабного вторжения Фонд Рината Ахметова оказывает всестороннюю поддержку мариупольцам. Одно из направлений работы – партнерство в проекте "ЯМариуполь. Жилище": Фонд является главным украинским донором этой инициативы. В канун Нового года ключи от дома в модернизированном доме-общежитии получила 21 мариупольская семья в Киеве.

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В общей сложности здесь будут жить 76 семей из Мариуполя – ремонт на двух этажах еще продолжается. Фонд Рината Ахметова традиционно обустроил зоны совместного использования – кухни, коворкинги, прачечные, холлы, детскую комнату.

Люди не скрывают эмоций: новый дом дает ощущение определенной стабильности.

"Мы с мамой очень рады, что нашли место, которое можем назвать своим. Это вдохновляет. Ведь с тех пор, как покинули Мариуполь, чувство дома было утрачено. Понравилась игровая комната для детей – детям, по-моему, нужно помогать", – говорит 19-летняя Ирина.

"Сейчас я первый раз пью кофе в своем уголке. Конечно, мечта одна – домой. будто мы дома, в семье", – делится Валентина, ей 75 лет.

В коворкингах современные ноутбуки, столы, стулья, детская комната, где есть много игрушек и развлечений. Многое и другое. Это огромная поддержка для переселенцев, и мы искренне благодарны Фонду за постоянную помощь, особенно в последние три года", – говорит менеджер общежития Татьяна Житкова.

Первые общежития для переселенцев в рамках инициативы Ямариуполь. Жилье" было открыто в Днепре. Социальное жилье в столице – результат сотрудничества Мариупольского городского совета и Киевской городской государственной администрации.

Проект "ЯМариуполь. Жилье" стартовал в 2023 году. Он реализуется благодаря поддержке правительства Франции и Международной организации по миграции, а также ряда государственных учреждений Украины. Фонд Рината Ахметова является системным партнером Ямариуполя.

В частности, передает мариупольцам наборы пищевых продуктов и гигиенических средств, обеспечивает помощь психологов, проводит праздники для детей.

С 2014 года помощь от Фонда, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.