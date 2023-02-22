'Пытался утверждать, что 'все по плану': разведка Британии объяснила, что не так с обращением Путина

Во вторник, 21 февраля, кремлевский диктатор Владимир Путин впервые после 2022 года выступил с обращением к нации. Он пытался утверждать, что "все идет по плану", но на самом деле Россия находится в тупике.

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Об этом сообщили в сводке военной разведки о ситуации в Украине в Twitter минобороны Британии. Во время выступления диктатор ясно дал понять, что намерен продолжить войну в Украине, которую называет "специальной военной операцией".

Российский президент назвал западные элиты "символом тотальной беспринципной лжи" и заявил о приостановлении Россией договора СНВ.

Путин продолжил воинственный тон, который он использует в своих выступлениях в течение последних шести месяцев, но не сообщил о каких-либо практических мерах, которые могли бы вывести Россию из нынешнего тупика на поле боя.

"Путин продолжает представлять противоречивый рассказ об экзистенциальной борьбе, настаивая на том, что в России все в порядке и все идет по плану. Это делает оба сообщения неэффективными", – утверждают в британской разведке.

Напомним, что во вторник, 21 февраля, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным обращением к Федеральному собранию РФ. В этом году, как и ожидалось, основной темой выступления кремлевского диктатора была война в Украине. Чтобы ознакомиться с основными тезисами выступления Путина и разобраться, что стоит за этими заявлениями и как они повлияют на дальнейшее течение войны, читайте материал OBOZREVATEL.

В то же время Путин во время своего обращения к Федеральному собранию РФ не сформулировал конкретные цели или намерения в войне против Украины. Речь главного российского военного преступника была построена на риторике о "защите исторических земель". Эксперты Института изучения войны считают, что это свидетельствует о намерении Кремля выиграть время для затяжной войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина, которые он озвучил, обращаясь к Федеральному собранию РФ. Украинский лидер отметил, что Россия общается как террорист и даже не скрывает этого.