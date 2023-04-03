Пытался перенести в руках: в Херсонской области мужчина подорвался на вражеской взрывчатке

В Херсонской области мужчина погиб, подорвавшись на российской взрывчатке. Он пытался перенести взрывное устройство в руках.

Видео дня

Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации. ЧП произошло вблизи села Шляховое Бериславской громады.

Погибшим оказался 60-летний местный житель.

"60-летний мужчина пытался самостоятельно перенести неизвестный взрывоопасный предмет. Взрывчатка сдетонировала у него в руках. Травмы, полученные из-за детонации взрывчатки, оказались слишком тяжелыми. Мужчина погиб на месте", – отметили в ОВА.

Там напомнили, что большинство территорий Херсона просто усеяны российскими минами, растяжками и боеприпасами. Поэтому местные жители должны быть максимально осторожны во избежание трагедии.

Напомним, в Купянском районе Харьковской области в четверг, 23 марта, мужчина подорвался на российской мине. Пострадавший погиб на месте от полученных травм.

В Херсонской области местный житель подорвался на мине, оставшейся на украинской земле от российских оккупантов. ЧП произошло утром 20 марта возле села Малая Александровка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в деоккупированной Херсонской области на противотанковой мине взорвался гражданский автомобиль. 55-летний мужчина, находившийся в автомобиле, погиб на месте.