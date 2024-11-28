Пытались сорвать мобилизацию: СБУ задержала 8 человек в четырех регионах Украины. Фото

В Украине разоблачили группу злоумышленников, которые пытались сорвать мобилизацию. Более того, один из фигурантов даже напал на должностных лиц территориального центра комплектования во время вручения повестки.

Видео дня

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации правоохранителей, провокаторы призвали военнообязанных уклоняться от мобилизации и распространяли фейковые сообщения об украинских военных. Среди злоумышленников – житель столицы, с ножом напавший на представителей ТЦК во время вручения повестки.

Также в Киеве задержаны еще три администратора и корреспонденты Telegram-каналов и Viber-групп, которые публиковали геолокации ТЦК и полиции в Печерском, Днепровском и Соломенском районах столицы.

В Полтавской области задержали адвоката, который препятствовал работе ТЦК. В Черкасской области Служба безопасности разоблачила двух администраторов анонимных групп в мессенджерах, которые "сливали" в интернет координаты мобильных блокпостов на территории региона.

В Ривном задержали администратора закрытой группы в Viber, которая ежедневно публиковала геолокацию украинских военнослужащих, в том числе представителей ТЦК.

По всем разоблаченным фактам следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период); ч. 1 ст. 129 (угроза убийством). Провокаторам грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области освободили от тюремного заключения администратора Telegram-канала о местах раздачи повесток в пределах региона.

Как сообщал OBOZ.UA, в поселке Тростянец Винницкой области 57-летний военнообязанный мужчина пришел за повесткой в Гайсинский районный ТЦК и ударил ножом 53-летнего военнослужащего. Пострадавший сержант попал в реанимацию, нападающему теперь грозит тюремный срок.