Заключил соглашение с прокурором: стало известно, как наказали администратора Telegram-канала о местах раздачи повесток на Львовщине

Во Львовской области вынесли приговор администратору Telegram-канала о местах раздачи повесток в пределах региона. Местного жителя судили по статье по препятствованию деятельности ВСУ и других военных формирований.

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Он заключил соглашение с прокурором, поэтому суд освободил его от тюремного заключения, назначив испытательный срок. Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на приговор, обнародованный в реестре в сентябре.

Дело рассматривалось в Шевченковском районном суде Львова. По данным СМИ, обвиняемый – житель одного из сел возле облцентра, они назвали его имя.

Мужчина был администратором Telegram-канала, где в течение января-июня 2024 года публиковалась информация о местах раздачи повесток военнообязанным во Львовской области.

Правоохранители разыскали его и открыли уголовное дело по факту препятствования деятельности Вооруженным силам Украины и другим военным формированиям.

В материалах отмечается, что на этапе досудебного расследования обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании виновности.

Судья утвердил ее и назначил мужчине наказание – пять лет тюрьмы. В то же время он освободил осужденного на отбывание этого наказания, назначив двухлетний испытательный срок.

Кроме этого, телефон iPhone X у жителя Львовщины конфисковали в доход государства. Приговор он может обжаловать.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кропивницком разоблачили главу ВВК и врача, которые продавали "белые билеты" военнообязанным. Приобретение такого у них обходилось в сумму $2-10 тысяч.

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