'Пытаемся осуществлять мечты детей': Наев посетил 'Охматдет', чтобы поддержать маленьких пациентов. Фото

Генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины, вместе с другими военными посетил Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет". Защитники ВСУ пообщались с маленькими пациентами больницы и дали им надежду на выздоровление.

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Об этом сообщает командование Объединенных сил ВС Украины. Так, для детей устроили настоящий праздник: их развлекали цирковые артисты, а также с ними искренне общались настоящие герои – военные ВСУ.

Как отмечается, командование Объединенных сил Вооруженных сил Украины уже давно занимается маленькими пациентами больницы путем реализации гуманитарных инициатив. В частности, они организуют праздничные театральные и цирковые представления, интерактивные развивающие игры, дарят детям сладости.

"Мы делаем все для того, чтобы заполнить детскую пустоту надеждой и добром. В условиях войны наши дети превратились в малых взрослых. На детских площадках в перерыве между воздушными тревогами они играют в недетские игры – в войну, зовя на помощь Вооруженные силы Украины. И эта картинка мира останется в их сознании уже навсегда. Дети теряют родителей и вынуждены эмигрировать, убегая от ужаса войны. Эмигрировать за сотни, а то и тысячи километров от родных домов не в поисках счастья, а в надежде найти убежище и спокойствие. На самом деле от них убегает детство, которое они уже никогда не смогут догнать, поэтому мы стараемся осуществлять мечты детей, чтобы их детство было настоящим – с улыбкой на устах!" – отметил командующий.

Также сообщается, что благодаря поддержке военных, благотворителей и неравнодушных людей больница получила оборудование для лечебных палат и реабилитационного центра, а также важное медицинское оборудование. Командование Объединенных сил также организует выездные медицинские осмотры для маленьких пациентов, пострадавших от последствий российской агрессии в разных городах.

Ранее сообщалось, что 17-летней украинцы пересадили почку в "Охматдете". Девочка перенесла 15 хирургических вмешательств, пока 23 апреля ей не пересадили почку от посмертного донора в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет".

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