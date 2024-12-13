Пятница, 13: что нельзя делать и почему этот день считают несчастливым

Пятница тринадцатое – эта дата издавна была окружена предрассудками. Такое сочетание считают неудачным и несчастливым, а некоторые верят, что в этот день открываются порталы в потусторонние миры. В этот день не советуют отправляться в путешествия, делать инвестиции, заключать договоры и жениться.

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OBOZ.UA разбирался, откуда происходит суеверие о несчастливой пятнице. Оказывается, все началось с проклятия тамплиеров.

Проклятие тамплиеров, лунный календарь, казнь Иисуса и пятница 13-е

В пятницу, 13 октября 1307 г. наступил крах ордена тамплиеров. По приказу французского короля Филиппа IV были арестованы и подвергнуты пыткам тысячи рыцарей-тамплиеров. Великий магистр Жак де Моле перед сожжением на огне проклял врагов ордена до тринадцатого колена: "Папа Климент, король Филипп, рыцарь Гийом де Ногар! Не забывайте, что кроме вашего суда есть еще суд Божий. Не пройдет и года, как мы встретимся на суде Божьем. Проклятие на ваш род до тринадцатого колена!".

Через месяц после казни магистра папа Климент V неожиданно заболел и умер от дизентерии. Вскоре умер и Ногаре, но настоящей трагедией стала внезапная смерть короля, никогда не жаловавшегося на здоровье. Через несколько лет ушли из жизни все прямые потомки Филиппа, а их было много – три сына и внук. Никто из них оставил наследников. Франция вступила в Столетнюю войну. Именно после этих событий в народе закрепилось верование о мистичности пятницы 13-го.

Кстати, есть и другая версия происхождения суеверия, связанная с лунным календарем. На 13-й день начинается полная фаза Луны, а относительно полнолуния также существует много предрассудков.

Есть теория, что именно в пятницу, 13-го был распят Иисус Христос. Некоторые исследователи определили, что казнь произошла 13 числа месяца нисана еврейского календаря. Существовало поверье, что именно в пятницу ночью перед еврейским субботним шабатом активизировались темные силы и начинался шабаш.

Что нельзя делать в пятницу 13-го

Во некоторых культурах есть множество предрассудков по пятнице 13-го:

не стоит проходить под лестницей – лестница в некоторых культурах символизирует путь в ад;

лучше избегать черных кошек, считающихся символом неудач;

лучше не разбивать зеркала – это считается плохой приметой;

не следует в этот день отправляться в дорогу;

в некоторых культурах есть поверье, что лучше не жениться в пятницу, 13, ведь это может привести к несчастливому браку;

не стоит делать больших и рисковых финансовых вложений;

лучше совершать важные ритуалы или обряды;

говорят, что даже незначительная ссора в этот день может испортить отношения с близкими.

Интересные факты о числе 13

Есть даже страх перед числом 13, который называется "трискайдекафобия". А страх именно пятницы, 13-го, называется "параскаведекатриафобией" или "фриггатрискаидекафобией".

Говорят, президент США Франклин Рузвельт так боялся числа 13, что никогда не путешествовал в такую дату, а также не приглашал 13 человек на званые ужины.

В Греции и некоторых испаноязычных странах нет поверья о пятнице 13-го. Но существуют предрассудки о вторнике 13-го. А итальянцы, говорят, опасаются числа 17 гораздо больше, чем 13.

Число 13 часто считают несчастливым, потому что оно идет сразу после 12. А 12 в нумерологии является идеальным числом.

13 января 1989 г. в Великобритании компьютеры заразились вирусом "Пятница, 13-е", известным также как Jerusalem.

На обороте доллара есть следующие знаки: 13 уровней пирамиды, 13 звезд над головой орла, 13 стрел в лапе орла и 13 листков на ветке оливы.

В некоторых больницах нет палаты номер 13, а во многих аэропортах мира нет секции 13.

В городе Лик-Спрингс в американском штате Индиана владельцы черных кошек обязаны каждый раз в пятницу 13-го одевать на животных колокольчики, выпуская их на улицу.

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