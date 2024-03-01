Пятеро сыновей из тернопольской семьи пошли на войну против РФ: один из защитников пополнил небесное войско

Из семьи Горевичей, Тернопольская область, все пятеро сыновей пошли защищать Украину. К сожалению, один из них погиб – в январе 2024 родители похоронили Александра.

В родной Почаев вернулись ветераны войны Олег и Иван, их уволили со службы по состоянию здоровья. Анатолий и Руслан продолжают защищать Украину на разных направлениях. Как говорит их отец Василий Горевич, Иван, пошел воевать добровольцем.

"На фото есть старший сын Руслан, Толик, Саша, Олег. Иван добровольцем ушел, потому что все остальные ребята получили повестки. А он говорит: "Как так? Я тоже иду", – говорит отец.

Мать воинов Ульяна Горевич не могла принять выбор своих сыновей. "Я буду очень счастлива, что мои дети придут живые и здоровые. Пусть хоть четверо, одного потеряли, но домой. А те, что прячутся, хочу им сказать, что они не украинцы. Они не любят своей страны, наверное", - считает женщина.

Старший сын Руслан воюет с 2014 года. "Он был в АТО и сейчас на полномасштабной войне. Этими наградами он награжден и во время АТО и сейчас", – рассказала мать, показывая награды.

Александру, которого в конце января похоронили, в августе должно было исполниться 50 лет. Ульяна Горевич сохраняет последнее сообщение от сына. Родители каждый день наведываются на могилу сына.

Также не забывает Александра его старшая дочь Галина. В конце января отец собирался в отпуск, но не успел. "Лучший папа. Он очень хотел приехать домой. Уже взял билеты на 31 января. Говорил, что скоро приедет", – скорбит девушка.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях с врагом в Запорожской области погиб младший сержант ВСУ Иван Пасечник из Ивано-Франковской области. Он был боевым медиком.

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