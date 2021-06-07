Пять знаков зодиака, которые целуются лучше всех

Некоторым нравятся страстные поцелуи, а другие мечтают о длительных и нежных. Как бы то ни было, Овны, Раки, Тельцы, Скорпионы и Рыбы – одни из лучших мастеров этих ласк.

Пять знаков зодиака умеют целоваться так, что это нравится всем их партнерам. Главный редактор и астролог сайта Astrofame Сьюзан Тейлор назвала представителей созвездий, которые делают это искуснее других.

Овен

Любители приключений, экспериментов проявляют смелость, когда дело касается поцелуев. Эти люди умеют сделать приятный, долгий, волшебный и запоминающийся поцелуй. Их уста способны отправить на седьмое небо!

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Рак

Эти люди от природы очень нежные и ласковые, поэтому их техника поцелуев такая же. Хотя им может не хватать уверенности в себе, когда дело доходит до прикосновений губами, Раки творят удивительные вещи.

Телец

Умеют дарить чувственные моменты. Если им кто-то очень нравится, не будут сдерживаться и подарят убийственный поцелуй, который партнер еще долго не сможет забыть.

Скорпион

Смелые и сексуальные представители этого знака зодиака точно знают, что делать, чтобы поцелуй был запоминающимся и волшебным. А характер Скорпионов только добавляет азарта поцелую. Этот знак не стесняется выражать свои чувства с помощью губ.

Рыбы

Они это делают лучше всех. Рыбы любят целоваться и действительно вкладывают в этот момент всю душу и сердце. А потому их сладки уста вызывают у партнеров головокружение.

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