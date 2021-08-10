Уже очень скоро наша страна перешагнет свой первый тридцатилетний рубеж – и самое время подводить первые итоги. Сравнивая себя с другими бывшими республиками СССР, нам однозначно есть чем гордиться, учитывая, что тридцать лет назад мы все стартовали при одинаковых условиях.

Как ни странно, но эту фразу использовал на заре своего президентства Дмитрий Медведев. Но, если к стране агрессору-России эта фраза абсолютно не применима в силу рабского характера большинства россиян, то для Украины — она абсолютно справедлива. Самое главное, что мы прошли точку невозврата. Это означает, что мы живем в свободной стране, где никто уже не сможет реконструировать советскую социально-политическую и экономическую матрицу развития. За эти годы, в Украине утвердилось верховенство прав человека и гражданина над интересами государства и это не просто декларация, это суть украинских реалий. Украинцы – сильный и независимый народ, отличительной чертой которого является свободолюбие.

Видео дня

За прошедшие тридцать лет, наша страна пережила три революции: революцию на граните (1991), оранжевую революцию (2004), революцию достоинства (2014). За эти годы у нас в стране утвердилась сменяемость власти. Единственным президентом, избравшимся на два срока стал Леонид Кучма (1994-2004). Все остальные президенты были у власти либо один срок, либо того меньше (Леонид Кравчук добровольно пошёл на перевыборы в расчёте на победу в 1994 году, а Виктор Янукович на волне революции 2014 года позорно сбежал из страны). Несмотря на всю нестабильность украинской демократии, всё же она обеспечивает периодический выпуск пара и гибкую реакцию на внешние вызовы и угрозы. Стабилизация демократии всегда происходит постепенно и сопровождается повышением сознательности органов власти и институтов гражданского общества.

В современном мире практически невозможно развиваться будучи равноудалённым от всех. Все страны включены в глобализационные и интеграционные процессы. За эти годы, мы убедились в безальтернативности курса на интеграцию в Европейский Союз и НАТО. И не потому что, эти две наднациональные организации идеальны. Нет, они переживают кризис самоидентификации и зачастую неспособны принимать внутри себя консолидированные решения. Но, вопреки конспирологии, НАТО и ЕС построены на принципе демократии, что означает постоянный поиск компромиссов при голосовании и невозможность больших стран безоговорочно продавливать свою позицию. Кроме того, Европейский Союз обладает демократической легитимностью, поскольку состав Европейского парламента формируется прозрачных выборах и потом играет главную роль в назначении исполнительного института — Европейской комиссии.

Сегодня курс на обретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО остается неизменным внешнеполитическим приоритетом Украины.

Коррупция существует во многих развитых странах западного мира. Более того, по оценкам Европейской комиссии, уровень коррупции в Европейском Союзе достигает ста миллиардов евро. Но, особенность украинской коррупции в том, что её чувствуют обычные люди и она провоцирует чувство несправедливости. В западном мире, обычный человек практически не сталкивается с проявлениями коррупции, именно поэтому у него есть стойкое ощущение справедливости и в равном доступе к социальным лифтам. Право в таких обществах является не средством защиты исключительно правящего класса, а средством защиты для всех. Гарантом этой защиты выступает судебная система.

Сегодня реформирование судебной системы в Украине – это один из приоритетов нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. "Судебная реформа - среди самых сложных вызовов, но в течение трех лет мы полностью ее завершим и создадим прозрачную, эффективную судебную систему в Украине ", - заявил Зеленский во время встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. Это свидетельствует о том, что Украина делает успешные и серьёзные шаги на пути к экономическому и социальному развитию.

За прошедшие годы мы убедились, что парламентско-президентская модель распределения властных полномочий провоцирует постоянные конфликты внутри исполнительной власти и эффекту двойной подчиненности, когда у бюрократии появляется возможность выбирать себе сюзерена, будь-то премьер-министра либо президента. В конечном счёте, подобная неопределенность тормозит проведение реформ и приводит к падению доверия населения к

государственной власти целом. Необходимо преходить к президентской форме правления, которая бы дала мандат формирования кабинета министров президенту, при этом гарантией от узурпации власти стало бы сильное местное самоуправление возникающее в условиях децентрализации.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.