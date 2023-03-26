Пять планет впервые за 19 лет устроят небесный парад: какие будут видны и когда

На следующей неделе земляне смогут стать свидетелями уникального явления – планетарного парада. Сразу пять планет Солнечной системы – Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Уран выстроятся в одну линию на небе.

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Выравнивание планет произойдет во вторник, 28 марта, а наблюдать его можно будет сразу после захода Солнца. Об этом сообщает издание CNN.

По словам астрофизика-вычислителя из Калифорнийского технологического института Кэмерона Хаммельса, парад планет достигнет своего пика 31 марта и будет оставаться виден в ​​течение следующих нескольких недель.

Астрофизик отметил, что подобные выравнивания планет появляются каждые несколько лет, и большая их часть будет видна невооруженным глазом даже в городских районах со значительным световым загрязнением. Примечательно, что предстоящий парад планет можно увидеть и в Северном, и в Южном полушариях нашей планеты.

Планетарный парад появится прямо под Луной. Чтобы лучше рассмотреть планеты, астрофизики рекомендуют начать наблюдение сразу после захода Солнца, когда на небе остаются лучи заката.

Легче всего будет обнаружить Венеру, которую часто называют "вечерней звездой", потому что это самый яркий объект в ночном небе, не считая Луны. Уран будет близким к Венере, хотя может быть трудно разглядеть далекую планету без бинокля или телескопа, особенно в условиях сильного светового загрязнения.

Под Венерой и Ураном будут Юпитер и Меркурий, парящие прямо над горизонтом. Меркурий также может быть трудно поймать без специального оборудования, так как солнечные блики могут затмить планету. Возглавит парад планет Марс, расположившись на прямой линии от Юпитера, Меркурия, Венеры, Урана и Луны. Астрофизик отметил, что "красную планету" легко отличить по характерному оранжевому оттенку.

Примечательно, что в таком естественном положении относительно Солнца планеты выстроятся впервые с декабря 2004 года. Также в этом году будут другие возможности наблюдать планетарное выравнивание, в том числе 11 апреля и 24 августа. Еще одно выравнивание пяти планет Меркурия, Урана, Юпитера, Нептуна и Сатурна также можно будет увидеть 17 июня.

Напомним, над столицей Украины в начале марта можно было наблюдать редкое космическое явление. В частности, в небе виднелось точное соединение Венеры и Юпитера, которое является своего рода парадом планет.

Отметим, что зонд NASA Lucy выполняет миссию по исследованию троянских астероидов Юпитера – древней популяции "окаменелостей", вращающихся вокруг Солнца на таком же расстоянии, что и сам газовый гигант. Во время своего путешествия космический корабль зафиксировал несколько трогательных видов родной планеты.

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