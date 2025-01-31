'ПВО – первый приоритет': Зеленский отреагировал на ракетный обстрел Одессы и провел заседание Ставки. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар войск РФ по центру Одессы, целью которого стала гражданская застройка. Он подчеркнул, что усиление ПВО является первым приоритетом для нашей страны.

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В этом направлении ведется работа со всеми партнерами, чтобы дать больше защиты нашему государству. Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в пятницу, 31 января.

"Сейчас на юге нашей страны – в Одессе – продолжаются работы после российских ракетных ударов. Предварительно – баллистика. Удары прямо по городу, по обычной гражданской застройке. Снова и снова: ПВО – первый приоритет", – заявил он.

Глава государства рассказал о сегодняшнем заседании Ставки верховного главнокомандующего. На нем было много докладов, в том числе про поставки в войска – оружие, все закупки и контракты.

"Все это есть. Обеспечение есть. Надо больше темпа в поставках и нужно больше таких систем, такого оружия, которое позволит сохранять больше жизней наших воинов, наших людей. Больше заказов на дроны. Больше инвестиций в разработки роботизированных систем. И больше поставок базового оружия. Все необходимые поручения есть", – сказал президент.

Он отметил, что у нашей промышленности есть потенциал. Страны, в частности в Европе, готовы работать с Украиной для инвестиций в наше производство оружия. В связи с этим у наших дипломатов есть четкие задачи: нужно, чтобы средства от партнеров на украинскую оборонку росли.

Также был доклад военных касательно фронта и ситуации с комплектованием бригад.

"Мы готовим новые форматы поддержки бригад и комплектования подразделений. Я поставил задачу на следующей неделе представить детали обществу", – сообщил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одессе вечером 31 января раздалось несколько мощных взрывов. Российские оккупационные войска в очередной раз атаковали город баллистикой, в результате обстрела есть пострадавшие.

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