'Путина нельзя недооценивать': Помпео поддержал предоставление Украине F-16 и заявил, что Европе нужна новая архитектура безопасности

Бывший госсекретарь США Майк Помпео поддержал предоставление Украине многофункциональных истребителей F-16. Он также заявил, что Европе нужна новая архитектура безопасности.

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По его словам, кремлевского диктатора Владимира Путина нельзя недооценивать. Такое заявление Помпео сделал во время визита в Киев, сообщает Sky News.

"Владимир Путин понимает силу и неизменную решимость, и его нельзя недооценивать", – сказал он.

Помпео, который также ранее был директором ЦРУ, отметил, что для защиты от крупных наземных войн в Европе требуется новая архитектура безопасности.

"Должен быть ряд договоренностей, которые четко дали бы понять, что Владимир Путин больше не сможет этого сделать", – сказал он.

На вопрос, поддержит ли он предоставление Украине истребителей F-16 и ракет большой дальности, Помпео ответил: "Да, и обучение, и программное обеспечение, и все, что необходимо для реальной защиты вашей собственной земли".

Стоит отметить, что у России есть значительное преимущество в воздухе. Как бы печально это ни звучало, но страна-агрессор в 5-6 раз превосходит силы нашего государства в авиации. В связи с этим в Воздушных силах призвали усилить Украину многоцелевыми истребителями F-16.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный также заявил, что нашим защитникам нужны многофункциональные истребители F16. Их можно использовать для ликвидации морских, наземных и воздушных целей.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что Запад должен проявить более активную позицию в вопросе поставок украинской армии современных истребителей F-16. Такой шаг станет еще одним, приближающим победу Украины в начатой Россией войне.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер Латвии заявил, что Украина получит от западных партнеров истребители. Это лишь вопрос времени.

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