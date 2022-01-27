Мне несколько человек спросили видел ли я, что написала Снежана Егорова? Я зашел на её аккаунт. Посмотрел. Обратил внимание на то, что у меня с ней 177 общих друзей, но ни один из них её пост не лайкнул.

Вот и все, что нужно знать об отношении украинцев к маргиналам и душевнобольным. Её пожалеть надо, а не ругаться с ней, тем более, что это не даст результата. Может это передоз, а может так себя проявляет паранойя? Так что шлем Снежане лучики добра и пожелания найти хорошего доктора, если он ещё сможет помочь. А приз за лучший коммент уходит к Ольге Навроцкой. Очень меткое диагностирование, которое собрало лайков больше, чем пост.

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PS Очень прошу не начинать полемику на тему, а почему 177 человек с ней все ещё во френдах? У меня тоже есть во френдах люди со взглядами абсолютно отличными от моих. Мне их интересно мониторить, чтоб ни в коем разе не оказаться в информационном пузыре. Так что не отвлекайтесь на глупости.