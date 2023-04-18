Будут работать вместо ПВО? Путин во время 'визита на Херсонщину' подарил иконы военным РФ и был высмеян в сети. Видео

Кремлевский диктатор Владимир Путин совершил якобы визит на временно оккупированную часть Херсонской области. Российским оккупантам в качестве подарка он привез иконы.

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Пользователи соцсетей высмеяли диктатора, отметив, что оружия, похоже, у страны-агрессора уже не осталось. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Как отметили российские пропагандисты, Путин якобы посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и "Восток" на временно оккупированной Луганщине.

Там он заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Олега Макаревича и командующего ВДВ РФ генерал-полковника Михаила Теплинского.

А российским военным диктатор привез в подарок икону. В сети высмеяли такие подарки.

Пользователи отметили, что иконы пришлось дарить, потому что оружия и военной техники у РФ уже не осталось.

Также в сети подвергли сомнению сам факт выезда Путина за пределы Кремля. Некоторые высказали мнение, что иконы это последняя надежда оккупантов на успех, а некоторые отметили, что мощи самого Путина помогли бы его армии больше.

Кроме того, пользователи соцсетей напомнили, что в Первой мировой войне иконы Российской империи не помогли.

Напомним, рано утром 19 марта в России заявили о визите Путина в Мариуполь и показали удивительное видео. На опубликованных кадрах человек, схожий со спины на российского диктатора, за рулем автомобиля ездит по ночному городу.

При этом приехать в Мариуполь Путина могло подтолкнуть желание ответить президенту Зеленскому, который неоднократно бывал на передовой и в только что оккупированных городах Украины. В то же время, не исключено, что вместо диктатора приехал его двойник.