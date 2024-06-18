В отелях – пьяные российские военные, над пляжем летает вертолет: как проходит курортный сезон в оккупированных Бердянске и Кириловке

Курортный сезон на оккупированных территориях провалился не только в Крыму. Некогда популярные Бердянск и Кирилловка тоже остались с пустыми пляжами, в то время как оккупационные власти уверяют, что там полно народу.

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Те, кто летом сдавал жилье курортникам, с начала полномасштабной войны остались без заработка, а на базах отдыха и в гостиницах теперь живут российские военные преступники.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Отключают воду и свет, отжимают бизнес

Оккупационные власти уверяют, что курортный сезон на Азовском море начался. По их заявлениям, в Бердянск и Кирилловку едут отдыхающие, для них открыты базы отдыха, гостиницы. И вот-вот заработают аквапарк, дельфинарий и зоопарк.

На самом деле пляжи в этих населённых пунктах пустые. Здесь почти не работают кафе, рестораны, сувенирные магазинчики. Отдых на оккупированных территориях под канонаду взрывов и по соседству с пьяными российскими солдатами мало кого привлекает.

"У нас почти каждый день отключают свет, бывает, отключают газ, часто нет воды. Кто захочет ехать в город, где все разваливается? Пляжи тоже стоят убитые, никто здесь за три года не подвозил песок, не менял навесов, не чистил. Там одних окурков столько, что можно самосвалами вывозить", – рассказывает жительница Бердянска Валентина Григорьевна. До полномасштабной войны она жила с того, что сдавала комнаты в своем доме отдыхающим.

"У многих владельцев оккупанты отжали гостиницы, дома, людей выбросили на улицу. Хорошо, если остались живы. Я из своего дома боюсь на день-два отлучиться, обязательно кто-нибудь залезет, а потом попробуй их выгнать", – жалуется пенсионерка.

Гостиницы и базы отдыха, владельцы которых уехали из Бердянска, захватывают "российские чиновники". Местные рассказывают, что новые "владельцы" ни копейки не вкладывают в эти дома, даже на покупку постельного белья или полотенец не тратятся. Не говоря уже о чистке бассейнов.

Когда-то красивая и ухоженная набережная Бердянска понемногу сыпется. Каждый год "власть" торжественно обещает, что ремонт вот-вот начнется, и каждый год ей не хватает средств.

В Кирилловке пансионаты и гостиницы заняли военные

Не лучше ситуация и в Кирилловке, которая до 2022 года считалась хорошим детским курортом. Сюда приезжали на отдых семьи с маленькими детьми со всей Украины, а на пляже яблоку негде было упасть.

Сейчас редких отдыхающих на пляже распугивает российский военный вертолет, парящий буквально над головами.

В пансионатах на побережье поселились российские военные, виллы и гостевые дома превращены в реабилитационные центры для раненых оккупантов.

"Они ходят по кафе напиваются, устраивают потасовки, доходит до стрельбы. И кто-то захочет отдыхать по соседству с ними?" – говорит местный житель Григорий.

Подконтрольная оккупантам местная "власть" хвастается, что Кирилловка и Бердянск в прошлом году приняли "рекордное" количество отдыхающих – 200 тысяч. Правда, в этом году гауляйтер Евгений Балицкий снизил планку и заявил, что его вотчину посетят 100 тысяч туристов.

На самом деле рекордная цифра была в 2019 году, тогда на этих курортах побывали 1,5 млн украинцев.

Чтобы создать картинку для пропаганды (а заодно и живой щит оккупантам), в пансионаты Азовского моря начали завозить детей с других оккупированных территорий. А владельцам гостиниц, которые не хотят открываться и работать себе в убыток, угрожают конфискацией недвижимости.

Кроме того, из Ростова организуют автобусные туры выходного дня. Приглашают по дешевке провести выходные на Азовском море. Соглашаются на это россияне, у которых нет денег на Крым и Краснодарский край. А здесь они могут пожить за 500-1000 рублей в сутки за номер.

"Они привыкли к такому отдыху, здесь хотя бы море, а у них там река и комары. Пьют пиво, жарят шашлыки, потом ругаются. А утром на море, на грязный песочек", – говорит Григорий.

Впрочем, владельцы мини-гостиниц и баз отдыха иногда выставляют цены и выше, например 4000-5000 рублей в сутки. Но за такие деньги можно арендовать жилье уже и в Анапе.