ПЦУ призвала Россию покаяться и прекратить войну

Россия стянула к украинской границе наибольшее количество своих военных с самого начала войны на Донбассе. Кремль сделал это, чтобы запугать украинцев, надавить на наше государство и его союзников для достижения собственных целей.

Об этом сказано в обращении Синода Православной церкви Украины ко всему миру и представителям власти РФ в частности, опубликованном на официальном сайте в понедельник, 19 апреля. Под ним подписались митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, украинские митрополиты, епископы и архиепископы.

"Мы не боимся! – наш ответ на это очередное агрессивное намерение российских властей. "Душу и тело мы положим за нашу свободу" – не просто предложение из Гимна Украины. Это убеждение – одна из ключевых черт украинской политической нации...мы не позволим опять набросить на нашу шею имперское ярмо", – заявили в ПЦУ.

Представители церкви призвали Россию остановить войну, покаяться и согласиться на справедливый мир, а российских военнослужащих и наемников – не участвовать в преступлениях руководства.

"Обратите внимание на слова Писания: "Не обманывайтесь: Бог презренным не бывает. Что посеет человек, то и пожнет"... Это также касается и тех, кто в Украине ожидает "прихода Путина". Судьба Иуды Искариота пусть будет для вас предостережением – не становитесь на путь предательства и прислужничества врагу", – сказано в заявлении .

В ПЦУ также поблагодарили страны, которые поддерживают территориальную целостность Украины и призывают Россию остановить начатую ею эскалацию агрессии.

"Свобода и мир для Украины – это мир и безопасность для Европы и мира. И это краеугольный камень для лучшего будущего для самой России, когда она, рано или поздно, осознает пагубность выбранного теперь авторитарного пути восстановления "империи зла", – подчеркнули в ПЦУ .

Напомним, ранее глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний обратился к украинцам в связи с эскалацией агрессии России и нагнетанием ситуации, призвав не бояться и не падать духом.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Европейскому Союзу ввести новый пакет секторальных санкций против Российской Федерации из-за усиления агрессии с ее стороны.