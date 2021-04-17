Епифаний – в обращении к украинцам: Россия распространяет "вирус страха", чтобы нас покорить

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний обратился к украинцам в связи с эскалацией агрессии России и нагнетанием ситуации, призвав не бояться и не падать духом.

Он указал на то, что противник умышленно распространяет "вирус страха" и это "инструмент, которым агрессор хочет покорить нас". Об этом церковник написал на своей странице в Facebook в пятницу, 16 апреля (чтобы почитать полный текст, доскролльте страницу до конца).

"Все мы стремимся к установлению справедливого мира. Мир – естественное состояние человечества. Господь Иисус Христос часто возвещал, как истину и пожелание: "Мир вам". Не сомневаюсь, что Украина, по милости божией, получит мир", – начал свое обращение Епифаний.

Он подчеркнул, что страх не способен помочь этой цели и с ним не победить.

"В эти апрельские дни мы входим в восьмой год войны. Войны, которой мы не хотели, не инициировали и не провоцировали. Мы никогда не посягали на чужое, не стремились поработить других или захватить чью-то территорию. Войны, в которой мы защищаем богом данную нам землю, наш народ и наши ценности", – написал церковник.

Он подчеркнул, что "сосед-агрессор хорошо знает" о том, что украинцы проявили "такую ​​силу духа и единства, которой мало кто от нас ожидал".

"Нас не уничтожили обстрелы и не сломала ложь агрессора. Поэтому в очередной раз в панике российские власти распространяет "вирус страха", который веками выращивает и культивирует в подвластных ей сама, – угрожает уничтожить, бряцает оружием, увеличивает психологическое давление", – отметил глава ПЦУ.

Он сказал, что украинцы – сильный народ, который умеет преодолевать вызовы. Это граждане показали и в 2014 году, когда перед лицом настоящей опасности страх исчез.

"Нет сомнения, победим и это нашествие", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Верховный суд впервые принял решение, которым подтвердил возможность и законность переходов религиозных общин УПЦ МП (РПЦ в Украине) к Православной церкви Украины и отклонил возражения Московского патриархата против этого.