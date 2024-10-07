ПТСР, психические расстройства, нарушения критического мышления: психологи Фонда Рината Ахметова помогают предотвратить последствия травмы войны

В рамках масштабного проекта помощи пострадавшим от войны, мобильные бригады психологов Фонда Рината Ахметова посещают разные города страны, оказывая психологическую поддержку людям тех профессий, которые во время войны сталкиваются с высокой психоэмоциональной нагрузкой. На днях психологи Фонда провели групповые лекции по теме "Как справиться с травмой войны" для учителей в Краматорске и медицинских работников в Павлограде.

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"У каждого человека по-особому может проявляться травма войны. У кого-то могут быть нарушения памяти, у кого-то – речь или критического мышления. Кому-нибудь будет трудно осознавать и учиться, усваивать новый материал. Возможны более негативные последствия – проявления ПТСР, депрессивные проявления или различные психические расстройства", – объясняет психология Евгения Головачева.

У психологов мобильных бригад Фонда Рината Ахметова есть собственные непростые истории военного времени. Дочь и мама Евгении в начале войны оказались в оккупации. Враг разрушил их дом, ребенок был ранен, а мать претерпела контузию. К счастью, обоим удалось эвакуировать. Сама же Евгения с первых дней полномасштабного вторжения постоянно оказывает помощь людям, в том числе и в проекте Фонда.

"Первая психологическая помощь в стрессе – это заземление, дыхание, стабилизация состояния. Далее – проработка психологического опыта. А если люди планируют работать дольше, то обращаются к психотерапии", – рассказывает психолог.

Проект психологической помощи начался в 2014 году, а в 2022 к нему присоединились мобильные бригады психологов. В этом году в течение всей осени будут продолжаться выезды, в рамках которых специалисты будут работать с жителями прифронтовых территорий, медицинскими и социальными работниками, учителями и старшеклассниками.

Более 1075000 жителей Украины уже получили психологическую помощь от Фонда во время войны. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонду Рината Ахметова по курсу Травма войны. Больше по ссылке.