''Птахам Мадяра'' нужны крылья и глаза: украинцы за 5 часов собрали почти 11 миллионов гривен на дроны для защитников Бахмута

Командир отдельной тактической группы аэроразведки S.A.R.G. "Птахи Мадяра", военнослужащий Роберт Бровди с позывным "Мадяр" объявил срочный сбор на квадрокоптеры Mavic 3T. Для того чтобы их приобрести, необходимо было собрать 272 тыс. евро. Эта группа сейчас воюет в самой горячей точке на фронте в Украине – в Бахмуте Донецкой области.

Видео дня

Речь идет про 80 таких дронов с тепловизорами. О сборе "Мадяр" сообщил на своем канале в Telegram. Он подчеркнул, что сбор средств является срочным (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Военный рассказал, что эффективность дронов Mavic 3T уже доказана, но их количество ограничено, а цена слишком высока. Кроме того, сейчас проблема в том, чтобы передать эти средства из ЕС в Украину.

"Мы получили список из 10 компаний, имеющих такие лицензии (на вывоз товаров двойного назначения за пределы ЕС. – Ред.), уже нашли одну компанию, которая согласилась доставить в Украину эти средства. Также получили хорошее предложение – один премиальный лот, он состоит из 80 дронов Mavic 3T стоимостью 3400 евро за один (136 тыс. грн). Но есть условие, что лот мы должны забрать целиком. В общей сложности это 272 тыс. евро", – сказал воин.

Также "Мадяр" подчеркнул, что это предложение максимально выгодно, поскольку некоторые спекулянты в Украине пытаются продавать такие дроны по 300 тыс. грн.

"40 дронов – потребность "Птахів Мадяра" на 10 дополнительных ночных экипажей. Остальные 40 дронов с тепловизорами мы прозрачно распределим между подразделениями ВСУ, ТРО, ССО, НГУ и пограничниками, защищающими с нами Бахмут", – добавил он.

Отметим, что за 5 часов сбора всю необходимую сумму удалось собрать.

"13 подразделений ВСУ, ТРО, НГУ, ССО, пограничников по полосе обороны Бахмута и окрестностей уже подали заявки на распределение дронов с тепловизорами, на которые собраны средства вашими усилиями с фантастической скоростью", – написал "Мадяр".

Как сообщал OBOZREVATEL, Фонд помощи армии "Повернись живим" начал сбор на закупку оборудования для одного из подразделений Вооруженных сил, которое поможет украинским военным побеждать оккупантов в киберпространстве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!