Психологи и психотерапевты теперь обязаны сертифицироваться: что за закон подписал Зеленский

В Украине внедряется система непрерывного профессионального развития и сертификации специалистов в сфере психического здоровья. Теперь все психологи и психотерапевты будут обязаны иметь высшее образование и пройти сертификацию.

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Соответствующий законопроект №4223-IX подписал 6 февраля президент Владимир Зеленский. Верховная Рада поддержала проект закона во втором чтении еще 15 января, теперь он вернулся с подписью главы государства.

"Специалисты в сфере психического здоровья – физические лица, оказывающие помощь в сфере психического здоровья, имеют соответствующее образование, обладают необходимыми для этого профессиональными знаниями и навыками, а также выполнили установленные законодательством требования по аттестации и/или сертификации", – говорится в тексте документа.

Документ предусматривает создание национальной комиссии по психическому здоровью. Кроме того, все психологи и психотерапевты обязаны иметь высшее образование и сертификаты. Также закон вводит четкие определения таких понятий как "психическое здоровье", "услуга в сфере психического здоровья", "предоставитель услуг в сфере психического здоровья", "специалисты в сфере психического здоровья".

Среди прочего, закон уделяет особое внимание охране психического здоровья на рабочих местах. Также работодателям предлагается создавать программы психосоциальной поддержки работников.

Одним из важнейших пунктов, предусмотренных законом, является внедрение системы непрерывного профессионального развития и сертификации специалистов в сфере психического здоровья. Так, документ предусматривает единые стандарты сертификации по профессиональным направлениям работы психологов (в Нацкомиссии) и сертификацию психотерапевтов саморегулирующимися организациями (СРО), имеющими международное признание.

У каждого украинца будет гарантия, что обращается к настоящему специалисту, а специалисты, в свою очередь, смогут получить официальное признание.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 8 февраля будет проведен первый этап сертификации учителей. В этот день состоится независимое тестирование профессиональных знаний и умений учителей украинского языка и литературы, математики, истории и гражданских дисциплин и учителей начальных классов.

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