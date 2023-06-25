Психологи Фонда Рината Ахметова помогают медикам Кривого Рога

Мобильные бригады психологов Фонда Рината Ахметова продолжают оказывать помощь пострадавшим от войны жителям Украины. Среди тех, кто ежедневно выдерживает значительную психологическую нагрузку – медицинские работники. Психологи Фонда посещают медицинские учреждения страны и проводят там бесплатные консультации по теме "Как преодолеть стресс во время войны". На днях мобильные бригады посетили медиков Кривого Рога.

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"Проект направлен на помощь относительно того, как справляться со стрессом, как встроить его в свою жизнь. Как надеяться и идти дальше", – объясняет Янина Астафьева, психологиня Фонда.

Медицинские работники обычно обладают определенными знаниями по психологической помощи. Но посетители консультаций признаются: психологи Фонда привносят во встречу что-то новое, предоставляют эффективные навыки, упражнения для самопомощи и поддержки как пациентов, так и членов семьи. Результат ощущается сразу.

"Мы приходим с практическими упражнениями, которые помогают человеку снизить нагрузку. Люди могут здесь и сейчас почувствовать, как телу становится легче, как напряжение уменьшается", — добавляет психологи Фонда Леся Залановская.

Проект Фонда Рината Ахметова по психологической помощи пострадавшим от войны стартовал в 2014 году. В прошлом году к нему присоединились мобильные бригады психологов. В 2023 психологи Фонда помогают также медикам, педагогам и старшеклассникам.

Психологическую помощь от Фонда с 2014 года получили более 145 тысяч жителей Украины. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонду Рината Ахметова по курсу "Травма войны".