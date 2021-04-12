Псевдоцитату Кеннеди о "лучшем в мире" образовании в СССР разоблачили в сети

Слова 35-го президента США Джона Кеннеди о том, что образование в СССР якобы является лучшим в мире, в сети назвали байкой, которая не имеет подтверждений.

Так, псевдоцитату американского президента часто публикуют на различных российских ресурсах. Якобы однажды Кеннеди сказал: "Советское образование – лучшее в мире. Мы должны многое из него взять. СССР выиграл космическую гонку за школьной партой".

Однако единственное высказывание Кеннеди о советском образовании можно найти лишь в "Специальном послании Конгрессу об образовании" от 29 января 1963 года.

В нем лидер США, в частности, отмечал, что вузы СССР "выпускают в три раза больше инженеров и в четыре раза больше врачей, чем Соединенные Штаты".

"Отставая от Америки в общем количестве выпускников вузов за год, СССР поддерживают ежегодный приток научно-технических кадров более чем в два раза превышающий американский", – говорил Кеннеди.

Он также отмечал успехи Советского Союза по борьбе с неграмотностью: "С начала века доля людей (в СССР, – ред.), имеющих более чем 7-классное образование, выросла в 23 раза. Увлечение этой нации образованием, безусловно, достаточно, чтобы превзойти достижения любой другой нации или системы".

При этом пользователь LiveJournal Thrasymedes в разделе сайта "Вопросы истории" указал, что псевдоцитату Кеннеди привела даже ведущий научный сотрудник Института философии РАН, доктора Елена Мамчур.

По ее словам, якобы президент США на одной из пресс-конференций сказал: "Победило советское образование. Ребята, надо учить физику, иначе нам придется учить русский".

"Полагаю, это та же байка, но прошедшая через "испорченный телефон". …Печальный парадокс: способность верить таким нелепым цитатам хорошо показывает качество советского образования", – написал автор поста.

Как писал OBOZREVATEL, убийство Джона Кеннеди попало на камеру. Президента США застрелили в Техасе, в центре города Даллас, куда он отправился с предвыборной поездкой.