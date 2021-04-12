Псевдоцитату Кеннеді про "найкращу в світі" освіту в СРСР спростували в мережі

Слова 35-го президента США Джона Кеннеді про те, що освіта в СРСР нібито є найкращою в світі, в мережі назвали байкою, яка не має підтверджень.

Так, псевдоцитату американського президента часто публікують на різноманітних російських ресурсах. Нібито якось Кеннеді сказав: "Радянська освіта – найкраща в світі. Ми повинні багато чого з неї взяти. СРСР виграв космічну гонку за шкільною партою".

Однак єдиний вислів Кеннеді про радянську освіту можна знайти лише в "Спеціальному посланні Конгресу про освіту" від 29 січня 1963 року.

У ньому лідер США, зокрема, зазначав, що виші СРСР "випускають в три рази більше інженерів і в чотири рази більше лікарів, ніж Сполучені Штати".

"Відстаючи від Америки в загальній кількості випускників вузів за рік, СРСР підтримують щорічний приплив науково-технічних кадрів, що більш ніж в два рази перевищує американський", – казав Кеннеді.

Він також відзначав успіхи Радянського Союзу в боротьбі з неписьменністю: "З початку століття частка людей (в СРСР, – ред.), що мають більш ніж 7-класну освіту, зросла в 23 рази. Захоплення цієї нації освітою, безумовно, є достатнім, щоб перевершити досягнення будь-якої іншої нації або системи".

При цьому користувач LiveJournal Thrasymedes у розділі сайту "Питання історії" вказав, що псевдоцитату Кеннеді привела навіть провідний науковий співробітник Інституту філософії РАН, доктора Олена Мамчур.

За її словами, нібито президент США на одній з прес-конференцій сказав: "Перемогла радянська освіта. Хлопці, треба вчити фізику, інакше нам доведеться вчити російську".

"Вважаю, це та сама байка, що пройшла через "зіпсований телефон". ...Сумний парадокс: здатність вірити таким безглуздим цитатам добре показує якість радянської освіти", – написав автор посту.

Як писав OBOZREVATEL, убивство Джона Кеннеді потрапило на камеру. Президента США застрелили в Техасі, в центрі міста Даллас, куди він вирушив з передвиборчою поїздкою.