Пруд-охладитель в Чернобыле высох и зарастает кустарниками: блогер показал редкие фото

Блогер из Беларуси Максим Мирович после поездки в Чернобыль показал, как выглядит высохший пруд-охладитель ЧАЭС.

Соответствующие фото Мирович опубликовал в своем блоге на LiveJournal. "После аварии и постепенного вывода станции из эксплуатации пруд-охладитель стал ненужным – и сейчас его постепенно осушают", – рассказал он.

Так, вода в водоеме отступила на десятки и сотни метров от прежней береговой линии.

На фото блогера можно увидеть, где ранее проходило дно, – там остался песок, который сейчас зарастает деревьями и мелкими кустарниками.

Во времена работы ЧАЭС уровень воды в пруду был на семь метров выше, чем в речке Припять, – его искусственно поддерживала насосная станция.

"После вывода реакторов из эксплуатации через какое-то время насосную станцию остановили и уровень воды стал падать до естественного – фактически, возвращаясь к тому, какой был в этих местах до строительства АЭС", – объяснил Максим Мирович.

Пруд-охладитель ЧАЭС – это искусственный водоем, который наполнялся водой из реки Припять. Его ресурсы использовались для охлаждения реакторов и выработки электроэнергии в виде пара.

Средняя глубина пруда составляла 6 метров, а максимальная – около 20 метров. Во время функционирования ЧАЭС длина его составляла 11,4 километра, а ширина – более 2 километров.

Водоем создали при помощи дамбы, охватывающей его почти по всему 25-километровому периметру.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Чернобыле рассказали о жизни после взрыва на атомной станции. Город в 12 км от АЭС стал центром жизни в зоне отчуждения.