Проведет 15 лет за решеткой: СБУ разоблачила агента военной разведки РФ. Фото

В Украине был вынесен приговор агенту военной разведки Российской Федерации, который сообщал врагу информацию о Вооруженных силах Украины. Злоумышленник проведет за решеткой 15 лет.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе генерального прокурора. Злоумышленником оказался житель Виннитчины, бывший советский военный, который в начале 90-х уволился из армии.

Его завербовала российская военная разведка еще тогда, но перевела в режим ожидания. А в начале широкомасштабной войны на него дистанционно вышел кадровый сотрудник ГРУ и поставил задачу.

В частности, предатель собирал разведывательные данные по дислокации, численности, вооружению, маршрутам передвижения Сил обороны на территории Винницкой области.

Кроме того, он передавал агрессору локации местных органов власти, энергообъектов и социальных учреждений, в том числе школ-интернатов.

По его наведению оккупанты планировали осуществить серию прицельных ракетных ударов по региону. Однако СБУ своевременно разоблачила и задержала вражеского приспешника в ноябре прошлого года.

Прокуроры в суде доказали, что осужденный намеренно и добровольно согласился выполнять задачи спецслужб РФ. Суд назначил ему 15 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее СБУ сорвала побег двух коллаборантов в Херсонской области. Отец и сын помогали врагу на оккупированных территориях.

– Правоохранители также задержали жителя Киева, подозреваемого в государственной измене. Злоумышленник в российском Telegram-боте отправлял врагу разведданные об обороне столицы.

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