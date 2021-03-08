В Украине резко растут случаи домашнего насилия: как хотят изменить наказания тиранам

В Украине предлагают расширить ответственность за домашнее насилие. На рассмотрении в Верховной Раде Украины находится несколько законопроектов и № 3908-1 уже принят в первом чтении и сейчас он в процессе доработки в Комитете по вопросам правоохранительной деятельности.

OBOZREVATEL выяснил, что предлагается в законопроекте, насколько неотложными являются изменения в законодательстве по противодействию домашнему насилию, а также поможет ли это решить ряд правовых коллизий.

Согласно статистике Национальной полиции Украины, по сравнению с 2019 годом на протяжении 2020-го правоохранители получили на 47% больше заявлений и сообщений о домашнем насилии, составлено на 22% больше протоколов по ст. 173-2 КУоАП (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола), полицейскими составлено в 3 раза больше срочных запретительных предписаний, поставлено на учет на 16% больше обидчиков.

Закон Украины, определяющий основы предотвращения и противодействия домашнему насилию вступил в силу в 2018 году. Как отметила в комментарии OBOZREVATEL заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, на сегодняшний день за совершение домашнего насилия предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

В первом случае нарушителя ждет штраф (170-340 грн), общественные работы (30-40 часов) или арест до 7 суток. Уголовная ответственность предусматривает общественные работы (150-240 ч), арест до 6 месяцев, ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы до 2 лет.

Также среди возможных инструментов защиты пострадавшего лица: вынесение полицейским срочного запретного предписания (на срок до 10 суток), вынесение судом ограничительного предписания (на срок от 1 до 6 месяцев, может быть продлен на такой же срок), аннулирование разрешений на оружие или изъятие оружия, лишение родительских прав, прохождение программы для обидчиков (от 3 месяцев до 1 года).

Ограничительное предписание обидчику может вынести суд. Такой документ предусматривает ограничение от запрета проживания (пребывания) вместе с пострадавшим лицом и даже запрет вести переписку и телефонные разговоры. (Подробнее смотрите в инфографике)

Как рассказала OBOZREVATEL 32-летняя Юлия, в течение 4 лет, которые она состоит в браке, испытывала все виды насилия, определенные законодательством: психологическое, физическое, финансовое и сексуальное. В конце концов женщина сбежала, и почти год скрывается с двумя маленькими детьми от обидчика.

"У нас двое общих детей. Рожали мы их дома, потому что муж на этом настаивал. У нас была веганская диета, потому что он так решил. Затем мы 9 месяцев были в Карпатах отшельниками. Мы жили на средства, которые я получала на детей. За все это время детей ни разу не осматривали врачи, потому что так хотел муж. Затем у малышей начались проблемы со здоровьем. Если я отказывала супругу в физической близости, то он сердился, становился агрессивным. Были случаи, когда он принуждал меня к этому в присутствии детей. Когда я начала высказывать свое несогласие, начались побои. Любые мои возражения заканчивались кулаком. В ходе одной из таких ссор у меня был перебит нос", – рассказала Юлия.

Осенью 2019-го женщина сбежала от мужа-тирана, однако он разыскал супругу.

"Он просил прощения, обещал, что больше так не будет. Я к нему вернулась, но ничего не изменилось. Это был ужас. Поэтому в январе 2020 года окончательно ушла. У меня нет поддержки родных. Приходилось кочевать от одного убежища к другому. Муж меня находил, неоднократно пытался похитить детей, потому что он не хочет развода, чтобы ему не присудили алименты. Я обратилась в социальную службу и в полицию. Мне предоставили бесплатно адвоката", – сказала пострадавшая.

Юлия все же подала на развод и на взыскание алиментов.

"Сейчас эти дела еще на рассмотрении, это долгая процедура, учитывая карантин. До сих пор скрываюсь, пришлось переехать в другой город. Дети ходят в садик. Они посещают психолога, логопеда, педагога, а я ищу работу и жилье, чтобы можно было начать новую жизнь", – сказала женщина.

По ее словам, по факту совершения домашнего насилия было открыто два уголовных производства, но их закрыли.

"К нему или не могли дозвониться, или не было достаточно доказательств. Хотя я приводила свидетелей, а также были видеозаписи, как он меня бил. Моя свекровь и соседи все это слышали. Однако суду этого было недостаточно. Я подавала на ограничительное предписание, судья отказала. Я подавала на апелляцию, там тоже был отказ. Доказывать эти дела в судах, честно, уже нет сил, потому что есть много других насущных проблем. Уже руки опускаются, потому что нужно и работать, и заботиться о детях", – отметила Юлия.

В комментарии OBOZREVATEL директор по правовым вопросам общественной организации "Ла Страда-Украина" Марина Легенькая отметила, что есть необходимость в совершенствовании действующего законодательства об ответственности за совершение такого правонарушения. Ведь в случае с Юлией, ее муж пока нашел способы избежать наказания.

Так, в частности, законопроект № 3908-1 предлагает ряд изменений. Депутат от фракции "Слуга народа" Марина Бардина, которая является соавтором документа, в комментарии OBOZREVATEL, объяснила, что им предполагается не только совершенствование части действующих норм, но и введение новых.

"Мы предлагаем увеличить продолжительность ареста для обидчика с 7 до 10 суток, если это второй случай – 15 суток (как сейчас и предусмотрено законом), также, по моему мнению, важно, чтобы ответственность была одинаковой для всех. Поэтому законопроект предусматривает привлечение к административной ответственности на одном уровне военнослужащих, полицейских и других лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов, за совершение админправонарушений", – пояснила Марина Бардина.

По словам юриста Марины Легенькой, Украина получила замечания от международных организаций о том, что лица, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов, пока не в поле действия норм законов и нормативно-правовых актов, противодействующих домашнему насилию.

"Среди обращений, поступающих на горячую линию, таких случаев (совершение домашнего насилия лицами, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов, – Ред.) значительное количество. Поэтому устранение этого неравенства и усиление защиты семей военнослужащих и полицейских имеет значительный плюс", – сказала представитель ОО "Ла Страда-Украина".

Важным изменением является возможность рассматривать дело без присутствия обидчика, который надлежащим образом уведомлен о времени и месте рассмотрения его дела и не появился по тем или иным причинам. Напомним, что такая же проблема у Юлии, которая пострадала от домашнего насилия.

"Сегодня нельзя рассмотреть данную категорию дел без присутствия обидчика. Фактически лица избегают ответственности просто не появляясь в суд. Эта норма документа № 3908-1 призвана устранить коллизию и усилить реагирование государства на случаи домашнего насилия", – отметила соавтор законопроекта.

Вместо увеличения штрафов, как предлагали авторы законопроекта № 3908, в документе № 3908-1 предлагается ввести наказание в виде общественно полезных работ с направлением средств, которые получит обидчик, пострадавшему лицу.

"Этот законопроект убирает коллизионную норму, которая вызвала ряд проблемных ситуаций на практике, относительно оснований админзадержания обидчиков, в том числе тех, кто не выполняет требования срочного запретительного предписания, или не сообщает о месте своего временного пребывания (внесение изменений в ст. 262 КУоАП). Наложение штрафов не имеет необходимого воспитательного воздействия. Поскольку их уплата обычно становится бременем именно для семейного бюджета, и в большинстве случаев к этому будет приобщена пострадавшая сторона. Самой эффективной мерой считаю применение общественных работ или административного ареста и направление на соответствующую программу для обидчиков", – подчеркнула Екатерина Павличенко.

По словам правозащитницы ОО "Ла Страда-Украина", введение общественно полезных работ как вида административного взыскания может иметь определенные вызовы при практическом воплощении.

"Например, предполагается, что плата за общественно полезные работы будет осуществляться в пользу пострадавшего лица. Почему это может иметь вызовы на практике? Потому что ст. 173-2, которая предусматривает ответственность за совершение домашнего насилия, не доводит морального и материального вреда, причиненные жертве", – пояснила Марина Легенькая.

Как отметили специалисты, законопроект №3908-1 может урегулировать немало проблемных вопросов в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию. Однако некоторые его нормы нуждаются в дополнительном обсуждении и в значительной доработке.

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