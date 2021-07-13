Против реформы Дия Сити вышло чуть больше 30 человек

Под Верховной Радой Украины состоялся немногочисленный митинг против принятия во втором чтении законопроекта №4303 о создании специального правового режима Дия Сити. Протестующие в количестве чуть больше 30 человек представлялись айтишниками, однако отказывались назвать компанию или проект, в которых они работают, свои фамилии, а некоторые и специализацию.

На стихийном, как заявляют организаторы, митинге, участники говорили о нарушении их конституционных прав, а именно статьи 43 Конституции Украины – свободно выбирать место работы. Рядовых программистов якобы загонят в "колхоз" путем введения в рамках Дия Сити договоров о непереманивании.

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"Корпорации заключат с собой при поступлении на работу гиг-контракт, который юридически филькина грамота. Вместе с ним ты подписываешь договор о непереманивании, в котором ты соглашаешься, что больше ты нигде не можешь работать после этого. Тебе компенсация 25%, но могут написать, что ты больше никогда не сможешь писать на Jawa в течение одного года", – отметил один из митингующих по имени Максим.

Соорганизатор акции, студентка Алёна, отметила, что лично ей законопроект также не нравится. В основном потому, что она боится в будущем утратить возможность свободно менять место работы.

"Не нужно быть квалифицированным юристом, чтобы увидеть, насколько много юридических коллапсов в этом законопроекте, что он нарушает 6 статей Конституции", – отметила студентка Алёна.

В случае принятия законопроекта некоторые участники акции собираются требовать от Президента ветировать его, некоторые предлагали его саботировать.

Законопроект о Дия Сити, который был принят в первом чтении 15 апреля, предполагает создание особых условий для развития ИТ-отрасли в Украине, в том числе низкие налоги. Авторы документа заявляли, что вступление в Дия Сити будет исключительно добровольным.

Подготовленный ко второму чтению проект закона не содержит нормы, которая вводит договора о непереманивании.