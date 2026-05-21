Павел Розенко
Экс-вицепремьер-министр Украины, эксперт по социальной и экономической политике

Блог | Правительство должно поставить точку в вопросе трудовых мигрантов

Иллюстрация - рабочий из Индии

МИГРАНТЫ... Парадокс. 

Месяц в соцсетях кипят искусственно-фейковые страсти вокруг "массового завоза мигрантов в Украину"...

Месяц полезные идиоты и российское ипсо разрывает изнутри Украину. Миллионы постов, фейковых фоток, петиции... И что вы думаете?

Месяц молчит премьер, молчат министры, ОП, молчат все, кто должен был бы спокойно это все объяснять людям.

Мы, эксперты, специалисты ежедневно приводим цифры: только где-то 8000 разрешений на работу иностранцев с начала года. Мизер. Ноль. Ни о чем вообще.

Правительство - молчит, премьер - молчит, министры - молчат.

Соцсети - разрывают страну по этому вопросу.

Что это?

Что происходит?

Может Службе внешней разведки надо обратить внимание не только на тех, кто раскачивает эту тему? Но и на тех, кто не выполняет государственные функции?

