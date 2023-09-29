'Просыпаться – и каждое утро снова терять тебя': девушка погибшего пилота 'Джуса' тронула сеть постом

Девушка погибшего украинского пилота Андрея Пильщикова с позывным "Джус" Мелания Подоляк тронула сеть новым постом. Она призналась, что еще долго не сможет принять свою потерю, постоянно живет воспоминаниями, и поэтому время от времени выплескивает переполняющие эмоции и боль на страницах соцсетей.

Текст, полный печали и чрезвычайной женской силы, появился в Facebook Мелании. Девушка призналась, что пытается улыбаться и даже шутить, а также успокаивать людей, не знающих, как с ней обращаться. Но в то же время учится доверять другим и позволять им себе помочь.

"Учиться говорить: "мне плохо, можно ли приехать к вам" и всегда получать согласие. Вместе плакать в их квартирах, машинах, на улице, обнимая их, их кошек, собак, родственников и друзей", – написала Мелания.

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Она рассказала, что "Киева так мало", ведь постоянно приходится ходить по маршрутам, где гуляла с любимым, и где бывало какое-то "впервые".

"Мой маршрут на работу: первая деликатная попытка взять меня за руку, первый поцелуй, первое осознание, что это серьезно. Вот дерево возле офиса, под которым нас впервые "засекли" мои сотрудники; вот перекресток, где я впервые увижу тебя вживую и подумаю": "о нет, ну для чего такой красивый, ты же точно разобьешь мне сердце"", – трогательно вспомнила Мелания, назвав все эти места своей "маленькой крестной дорогой".

Она рассказала, что продолжает говорить с Андреем, спорит, просит прощения за старые привычки, к которым временно вернулась.

"Знать, что мои старые привычки, которые временно вернулись, тебя бы безгранично расстроили. Спорить с твоей нахмуренной бровью на фото: "как ты такой мудрый, и как тебе это так сильно не нравится, то приди сюда и останови меня". Криво улыбаться к себе. Просить тебя меня не осуждать. Извиняться. Рыдать, рыдать, рыдать", – написала девушка.

Мелания продолжает "с каждого утюга вопить" о достижениях "Джуса", ведь уверена, что ее Герой того стоит и внес чрезвычайно большой вклад в будущую Победу Украины.

"Не мог вместить в себе это все, и так изредка взбудораженно выбрасывать эти мысли наружу. Просыпаться, и каждое утро снова терять тебя", – с болью подытожила девушка.

Напомним, 25 августа 2023 года в Житомирской области столкнулись учебно-боевые самолеты L-39. В результате катастрофы погиб известный украинский пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус".

"Джус" был пилотом истребителя МИГ-29. С началом полномасштабного вторжения России защищал небо Украины. Участвовал в воздушной обороне Киева.

Он неоднократно давал интервью ведущим западным СМИ, включая The Washington Post, Financial Times CNN, Fox News BBC News. В них он настоятельно призвал союзников начать поставки американских истребителей F-16 и подробно объяснял, как они скажутся на преимуществах украинских войск над врагом.

С "Джусом" простились 29 августа в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ Киева. Герою было всего 30 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале сентября Мелания Подоляк сообщила, что на могиле погибшего в авиакатастрофе военного пилота Андрея Пильщикова с позывным "Джус" совершили акт вандализма. Неизвестные украли шевроны, оставившие там собратья Героя.

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