''Просто отправь нас в Украину, чувак'': в сети распространяются карикатуры о Шольце и Leopard

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц продолжает затягивать процесс передачи танков Leopard 2 Украине. Украинское и европейское общество не согласно с такой позицией, в связи с чем сетью ширится волна мемов и карикатур.

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OBOZREVATEL собрал самые остроумные из них. Пользователи соцсетей побуждают немецкого канцлера в конце концов решиться на такой шаг.

"Просто сделайте это, Олаф Шольц", – в частности, написал в своем Facebook инженер-конструктор мемов и комиксов Макс Мошковский. На его карикатуре леопард говорит канцлеру: "Просто отправь нас в Украину, чувак".

Даже польское издание Wprost вышло с обложкой на эту тему, высмеяв опасения немецкого канцлера. На карикатуре изображен танк "Leopard 2", спрятавший в песок свою башню, подобно тому, как это делают испуганные страусы. На бронемашине сидит канцлер Шольц.

Напомним: военно-политический обозреватель Константин фон Хаммерштейн выразил мнение, что из-за того, что канцлер Германии Олаф Шольц продолжает отказывать в предоставлении танков Leopard 2 Украине, несмотря на многочисленные запросы Киева и солидарность в этом вопросе большинству партнеров, сам Берлин терпит от такой позиции значительный ущерб. . В то же время, по словам обозревателя, решение о доставке Leopard 2 в Украину будет принято в кратчайшие сроки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в правительстве Германии возникла дискуссия из-за решения канцлера Олафа Шольца о поставках Украине боевых танков. Председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман требует от политика четких заявлений о военной поддержке Киева или объяснения своего отказа;

– немецкое правительство испытывает активное давление со стороны союзников в связи с вопросом о поставках Украине современных танков Leopard 2. Некоторые модели этих танков могут быть рассмотрены для дальнейшей отправки в Киев.

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