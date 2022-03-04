'Проситесь сразу в плен': российских полицейских планируют перебросить на войну в Украину. Аудио

В России полицейских планируют принудительно отправлять воевать против украинского государства. При этом украинцы предлагают таким "добровольцам" сразу сдаваться в плен, поскольку у них нет шансов победить наших военных.

В сети опубликовали аудиозапись разговора украинца со своим знакомым из Калининградской области, который работает в полиции. Россиянин рассказал, что поступил приказ собрать из региона 600 человек – 400 добровольцев, а остальных будут принудительно отправлять в Украину (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вы же полицейские, вы не умеете воевать, вас там положат! Против вас армия, которая воюет восемь лет, ее восемь лет учили воевать. У нас солдаты такие черти, что вы себе не представляете!" – сказал украинец.

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При этом россиянин отметил, что якобы прожил в Украине 20 лет и не хочет воевать против граждан этой страны, но у него "нет выбора". "Если писать отказную, то за это уголовная ответственность, за это сажают в тюрьму", – сказал он.

При этом украинец предложил своему знакомому сразу сдаваться в плен. Он отметил, что за независимость Украины воюют не просто солдаты, а настоящие киборги.

"Тюрьма тюрьмой, но ты можешь завтра лежать в целлофановом пакете, вас так жарят, как никогда! Вы туда заходите и из вас через пол часа делают шашлыки, вас никто не заберет даже, вас просто спалят. У нас не солдаты, а киборги. Ты не видел, как они одеты. А ваши заходят плачут и мамам звонят. Это хорошо, если ты попадешь в плен. Лучше сразу сдавайся и говори, что не хотел воевать", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская контрразведка перехватила разговор одного из офицеров Росгвардии – одного из подразделений российских оккупантов, которые вторглись в нашу страну. Звонок оккупант совершил, предположительно, своей жене. В нем он сказал, что не понимает, что они тут вообще делают и кроет матом президента РФ Владимира Путина.