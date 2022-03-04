'Чего мы поперлись сюда?': украинские контрразведчики перехватили разговор офицера Росгвардии РФ. Аудио

Украинская контрразведка перехватила разговор одного из офицеров Росгвардии – одного из подразделений российских оккупантов, которые вторглись в нашу страну. Они находятся под Бородянкой Киевской области.

Звонок оккупант совершил, предположительно, своей жене. В нем он сказал, что не понимает, что они тут вообще делают и кроет матом президента РФ Владимира Путина. Запись и расшифровку в Telegram опубликовал военный корреспондент Андрей Цаплиенко (чтобы прослушать аудио, доскролльте страницу до конца).

Фамилия оккупанта не называется, но известно его имя – Александр.

Во время разговора с женщиной по имени Марина (предположительно, жена) они жаловались на санкции Запада: "С нашими самолетами вообще полная ж*па – 800 самолётов, которые были куплены в лизинг, их забирают. Запчасти, которые там тоже присылали на самолеты – развернули назад. То есть, летать вообще не на чем будет".

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Также Александр сказал, что не понимает, зачем их сюда прислали. На вопрос о том, продолжают ли их колонны двигаться, он ответил: "Не двигаемся, стоим".

"П*дараса кусок, какую-то х*йню придумал, г*ндон, а что за повод вообще? Чего мы поперлись сюда?" – спрашивает он.

Также оккупант покрыл матом и российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Внимание! На записи много нецензурной лексики!

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля российские агрессоры обстреляли поселок Бородянка Киевской области. В результате попадания снаряда в частный жилой дом пострадали люди.

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