Просили бизнес поддержать ВСУ: Нацполиция разоблачила мошенников, которые от имени руководителей ОВА собрали 3 млн грн

Национальная полиция Украины разоблачила мошенников, которые от имени руководителей областных военных администрация собрали 3 млн гривен. Злоумышленники просили бизнес якобы поддержать Вооруженные силы Украины.

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В общей сложности они обманули 60 предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В прошлом году правоохранители узнали, что неустановленные лица осуществляют рассылку писем за подписями начальников ОВА о якобы сборе благотворительной помощи ВСУ.

Полицейские установили, что такую деятельность начала организованная преступная группа, где каждый участник выполняет свою роль.

В частности, одни искали людей, которые за незначительное вознаграждение открывали на свои имена банковские счета, другие занимались приобретением абонентских номеров; активацией аккаунтов; общением с гражданами, представляясь должностными лицами государственных администраций; сбором средств от доверчивых людей и выведением средств со счетов в наличные деньги.

Преступление было раскрыто одесскими оперативниками совместно со следователями областной полиции, а также работниками Департамента уголовного розыска Нацполиции и специалистами Кибердепартамента СБУ под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Летом правоохранители установили семерых злоумышленников, в частности организатора мошеннической схемы. Он с 2013-го отбывал наказание на временно оккупированной территории Луганской области за особо тяжкие преступления, а руководил соорганизаторами в телефонном режиме. Еще несколько его сообщников работали за границей.

Сначала полицейские задержали четырех подозреваемых – жителей Днепропетровской области. А 28 февраля – еще пятерых. У них проведен ряд санкционированных обысков на территории Киева, Днепра и Херсона.

Также правоохранители установили 60 предпринимателей, которых мошенники обманули в общей сложности на более 3 млн гривен.

Следователи сообщили о подозрении в создании преступной организации и участии в ней, а также в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах – ч. 1 и ч. 2 ст. 255 и 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины 10 правонарушителям. Организатору преступной схемы подозрение по вышеуказанным статьям сообщили заочно.

Участникам преступной группировки грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В ближайшее время суд должен избрать задержанным меру пресечения.

Напомним, в Киеве местному блогеру сообщили о подозрении в мошенничестве. Якобы злоумышленник завладел денежными средствами в 340 тыс. грн, которые граждане в виде донатов отправляли на нужды ВСУ. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Правоохранители задержали жителя Киевщины, подозреваемого в мошенничестве. Злоумышленник обманул около 42 граждан, "продав" им несуществующие автомобильные запчасти почти на 360 тыс. гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева сообщили о подозрении организатору мошеннической схемы, от которой пострадали около 80 человек. Злоумышленники собирали деньги якобы на лечение больных детей и приобретение амуниции для военных ВСУ.

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