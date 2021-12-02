Прорыв коллектора проливных вод вблизи Бурштынской ТЭС не навредил окружающей среде – ДТЭК Энерго

Никакого негативного влияния на окружающую среду в результате порыва коллектора промывочных вод на территории бывшей пожарной части ВПЧ-12 вблизи Бурштынской ТЭС обнаружено не было.

Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК Энерго. Как отмечается, ведомственной сертифицированной химической лабораторией ДТЭК Бурштынская ТЭС были проведены анализы воды с подтопленной территории.

"Они подтвердили соответствие нормативам качества воды. По качеству на этом участке она отвечала сырой воде водохранилища", – сообщили в компании.

Там отметили, что порыв коллектора проливных вод не имеет ничего общего с золошлакопроводами, не находящимися на данном участке.

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"Следовательно загрязнение подтопленной воды отходами не могли иметь место", – отметили в ДТЭК Энерго.