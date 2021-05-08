Украинцев оставят без прописки в паспорте: что и зачем предлагают изменить в Кабмине

В Украине с запуском портала "Дія" ряд документов и услуг перевели в электронную форму, граждане уже пользуются ID-картами и водительскими удостоверениями в смартфоне. Теперь Минцифры подобралось к прописке граждан. В бумажном паспорте ее хотят и вовсе отменить, а саму процедуру регистрации места проживания перевести в онлайн.

Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Предложенный Раде законопроект касается двух вещей – регулирует вопрос наличия прописки в реестре и вводит процедуру изменения регистрации места проживания онлайн. Если данные в реестре будут обязательными для всех граждан, то воспользоваться электронной услугой об изменении места жительства смогут только владельцы ID-карт.

Для получения многих услуг в Украине нужно указывать место своей регистрации. Сейчас владельцы старых (бумажных) паспортов могут показать соответствующий штамп, а вот граждане с новыми ID-паспортами должны носить с собой выписку, что достаточно неудобно и вызывает у них возмущение.

"Я изменила паспорт в 25 лет, получила ID-карту. Не привыкла к ее маленькому размеру и несколько раз теряла, но находила. Самым большим минусом было отсутствие прописки. Я столкнулась с этим при оформлении на работу в Киеве, а за выпиской пришлось ехать в Николаев. Потеряла время, потратила деньги. Потому что когда я получала паспорт, то выписку не давали и не объясняли, в каких ситуациях она сможет пригодиться. Еще несколько раз приходилось уже бегать за ней домой, когда отказывали в банковских услугах. А носить ее с собой всегда вообще неудобно – затрется, порвется, потеряется среди бумаг в сумке", – рассказала OBOZREVATEL Дарья Нефедова.

Выписка с местом регистраций действительно стала проблемой номер один для владельцев е-паспортов. Без бумажки ни деньги через почту не получишь, ни банковскую карту не перевыпустишь, ни кредит не возьмешь.

Чтобы решить "боль" украинцев, поступила инициатива прекратить ставить печати о месте жительства пользователям бумажных паспортов и не обязывать владельцев ID-карт носить с собой выписку из реестра.

Но это все станет возможным после того, как в реестре появится информация о месте регистрации каждого гражданина. Такую базу начали создавать в Украине лишь с 1 апреля 2021 года. Теперь органы местного самоуправления должны вести реестры территориальных общин исключительно в электронном режиме или с помощью IТ-системы Государственной миграционной службы. Если гражданам нужно будет получить частную или государственную услугу, то место регистрации будет автоматически доступно онлайн, никаких бумажных доказательств не надо.

"После принятия закона единственным источником данных о текущей регистрации человека будет именно реестр Государственной миграционной службы, он создается. До 1 апреля большое количество городов уже экспортировали данные, также небольшие общины подключились. Но процесс все еще продолжается и мы ожидаем, что в ближайшее время он должен завершиться и все данные будут именно там", – сказал OBOZREVATEL руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.

Однако конкретных сроков в министерстве не называют и не делают прогнозов. Не просчитывают и технические риски, потому что уверены – интернет будет работать даже в селах, а значит, будет и доступ к реестру.

"Все должно быть в порядке. Сейчас идет сбор предварительных заявок на субвенцию, на подключение объектов социальной инфраструктуры в селах к фиксированному широкополосному интернету. В этом году 3 000 населенных пунктов получат оптический интернет впервые. А до 2024-го, по плану Минцифры, скоростным интернетом смогут пользоваться 95% населения. Поэтому мы не видим проблемы и ожидаем, что в отдаленных селах не будет сложностей с загрузкой данных", – добавил Баник.

Однако разработчики "Дії" были уверены и в успешном использовании электронного водительского удостоверения и паспорта, но на практике проблем избежать не удалось. В отдаленных селах из-за плохой связи подгрузить документы трудно, возникали неудобства и с отображением фото. Да и техникой для проверки документов в приложении пока владеют не все структуры.

После того, как заработает реестр, станет доступна услуга изменения регистрации места проживания онлайн, но воспользоваться ею смогут только владельцы ID-карт, другие граждане продолжат это делать старым методом. В Минцифры 17 мая обещают предоставить перечень городов, которые будут готовы запускать и тестировать эту услугу.

"Уже когда есть данные, которые отражаются в реестре, можно говорить об изменении регистрации онлайн. Она будет доступна как на портале "Дія", так и в мобильном приложении. Эта услуга проста, она предусматривает автоматическую проверку на подтверждение права собственности на жилье. То есть не надо загружать никакие документы. Нужны данные владельца, или если ты сам являешься владельцем, то реестр подтянет информацию. Эту услугу мы запускаем в мае и она начнет работать постепенно", – добавил Баник.

Сейчас говорить о полном переходе на онлайн-прописку рано, ведь тестировать реестр и услугу можно будет после окончательного запуска. Только проверив все на прочность украинцы смогут забросить выписки далеко на полку. А если трудности возникнут с изменением места проживания онлайн, то, к счастью, законопроект не отменяет возможность физического оформления – дверь в ЦПАУ открыта.