Пропавшего 24-летнего винничанина нашли мертвым в озере

В озере в Тяжиловском микрорайоне Винницы найден мертвым Михаил Зубчук, которого 12 дней искали полицейские, спасатели, нацгвардейцы, волонтеры, родные и друзья.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области, в четверг, 22 апреля, тело 24-летнего винничанина, который исчез в ночь на 11 апреля, достали с трехметровой глубины озера спасатели. Мобильный телефон, деньги и личные вещи были при нем.

"При осмотре тела погибшего с привлечением судебно-медицинского эксперта признаков насильственной смерти не обнаружено. Судебно-медицинская экспертиза установит причину его смерти", – говорится в сообщении.

Как известно, в ночь на 11 апреля Зубчук после празднования дня рождения должен был вернуться домой на такси в компании трех девушек. Вдруг он развернулся в противоположную сторону и просто побежал.

Родные Михаила не верили, что он мог просто так уйти. Его мать борется с онкологией и убеждена, что сын не мог ее оставить.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в начале сентября 2020 года в Киеве из озера и реки достали тела двух утопленников.

Ранее под Винницей пьяный водитель Skoda насмерть сбил двух маленьких братьев, которые ехали на велосипедах по обочине.