Так, друзья, сегодня будет пост на вашу любимую тему — о советской пропаганде, которая во времена СССР, как вы уже знаете, была тотальной и бралась за детей уже с самого раннего возраста. Сегодня я покажу и расскажу вам о той части советской пропаганды, которая уже с самого раннего детства готовила детей к войне.

Фанаты СССР конечно тут же заявят, что точно так же всё было и в других странах — мол, любая страна воспитывает патриотизм и так далее. Однако так было далеко не везде — советский "патриотизм" был крайне нетерпимый, милитаристский, и ставил своими целями воспитание раба государства, который не будет задавать лишних вопросов и стрелять в того, в кого прикажут, – пишет беларусский блогер Максим Мирович на своей странице в Facebook.

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Итак, в сегодняшнем посте — интересный рассказ о том, как советских детей уже с самого раннего детства готовили к войне. Обязательно заходите под кат, пишите в комментариях ваше мнение, ну и в друзья добавляться не забывайте. И да, на ютуб-канал конечно же тоже подписывайтесь)

Для начала немного теории. Советский солдат, что участвовал в многочисленных "вторжениях" СССР во второй половине XX века, всегда был оболванен пропагандой и редко представлял себе реальную картину — с кем, против чего и за что он воюет. Так, например, советские танкисты после вторжения в Чехословакию пороли чушь о том, что пришли "освобождать братьев-чехов от напавших на них фашистов", а советские десантники на разожженной СССР войне в Афганистане гнали пургу "если бы тут не высадились мы, то через три часа тут были бы солдаты НАТО".

Отчего же так происходило? Могу сказать, что не последнюю роль в этом полном отсутствии критического мышления сыграли детские военные книжки и в целом совковое детство. Вся жизнь советских детей была пропитана муштрой и казармой. Помимо пропагандистских книг, детей уже с ранних лет приучали ходить строем под барабан, носить одинаковую форму, подчиняться некому "старшинству" (такому же условному, как и в армии) и не задавать лишних вопросов.

По военному образцу были построены и детские советские пионерлагеря — детей делили на "отряды", в каждом из которых были вожатые (нечто вроде унтер-офицеров) и воспитатели (нечто вроде старшего офицерского состава). В лагерях были всё те же походы строем под барабан, построения, поднятие знамён, а также полноценные военные игры, вроде "Зарницы" — во время неё пионеры носились с деревянными автоматами и противогазами, готовясь к настоящей войне.

Словом, всё было устроено так, чтобы бывший школьник, попав в армию, не растерялся, ничего не испугался, ничему не удивился, и не задавая лишних вопросов взял автомат и побежал стрелять в тех, кого государство в данный момент объявит врагом — "белочехов", "душманов", "бендеровцев" и т.д. При этом у большинства советских солдат (бывших детей) не возникало никаких лишних вопросов — их с детства приучали к мысли о том, что им придётся с кем-то воевать.

А теперь давайте посмотрим на книги, которые пропагандировали службу в армии. Как и в других разделах советской пропаганды, они были рассчитаны на самый разный возраст — от более раннего до более позднего. Вот что подсовывали под нос дошкольникам — книга называется "Наша армия родная", она была несколько раз переиздана в 1980-е годы. Кстати, примечательно уже и само пропагандистское название — армию называют "родной". Мол, подрастёшь ты мальчишка и пойдёшь наконец "в своё родное".

Следующая страница. Вот это стихотворение поражает цинизмом — о том, что советская армия "никому не угрожая, охраняет нас она". Я хочу напомнить, что книга издана в восьмидесятые годы — когда СССР целой 40-й армией влез в Афганистан, а также подпитывал деньгами и "ихтамнетами" ещё несколько конфликтов, вроде войны в Анголе.

Внутренняя сторона обложек книги выглядит вот так. Кстати, я забыл добавить в предыдущем разделе — помимо лагерей, муштровки и хождения строем советских детей приучали к войне ещё и игрушками — в любом даже самом захудалом детском магазине всегда в наличии были пластмассовые сабли и маузеры. Конструкторов не было — а маузеры были.

И ещё, оттуда же. Это, по-моему, верх цинизма — рассказывать о том, что советский солдат стоит "на страже мира, счастья и свободы", когда в то же самое время советские десантники в точно такой же форме убивали афганцев в Афганистане.

Детей постарше принимались охмурять армией уже серьезнее — к примеру, книжками Бориса Никольского, которые также весьма неплохо "пришлись кстати" для пропаганды афганской войны — Советскому Союзу были нужны десантники, и чтобы юные дурачки просились идти служить в войска ВДВ, про десант издавалось множество книжек. Например — "Солдатская школа" указанного выше автора.

Сперва детям рассказывать про "крутую физподготовку" десантников. Мол, хотите быть такими же крутыми? Да ладно, не получится у вас!

Потом рассказывают о прыжках с парашютом, которые не даются всяким там "лохам". А ну-ка, проверь себя, не лох ли ты?

Потом показывают и рассказывают, какие десантники вообще крутые. Да ладно, это не для слабаков!

А в конце и вовсе рисуют всякие "вкусности", вроде полосы препятствий, напоминающей крутую игру в "Зарницу", и прыжки с парашютами. Смотри, пионер — воевать это так же весело, как жить в пионерлагере! Вот ты же в лагере был? Вот на войне так же круто, только придётся ещё пострелять во всяких нехороших людей, что не любят Коммунизм.

А это картинки из книги "Наша армия" за авторством А. Беслика. Книга издана в 1986-м году, и своими горными пейзажами, в которых ездят танкисты и в которые с вертолёта высаживаются пограничники — явно тоже намекает на Афган.

Послесловие.

В посте я собрал лишь немногие примеры того, как советских детей готовили к войне. Таких книг только в восьмидесятые годы были изданы десятки, а за всю историю существования СССР — сотни. Везде детям врали, что СССР — это самая мирная страна, но при этом постоянно призывали готовиться к войне — и позже отправляли этих обработанных вчерашних школьников в виде "ихтамнетов" в какой-нибудь Афганистан или Анголу...

Что вы думаете по этому поводу, как вам такие книжки? И ещё такой вопрос — вы покупаете/стали бы покупать своим детям такую литературу?

Напишите в комментариях, интересно.